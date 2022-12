AKTUÁLNE Parlament rokuje o budúcnosti vlády Hegera: Krajniak varoval, že položením vlády prídu vysoké ceny energií

BRATISLAVA - Už niekoľko dní sa hovorí o ostro sledovanom návrhu na mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde majú poslanci rokovať o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Riziko, že poslanci skutočne vyslovia kabinetu nedôveru pritom ešte nikdy nebolo väčšie. Totiž po sčítaní hlasov SaS, nezaradených poslancov z Hlasu-SD a zvyšku opozície to skutočne vyzerá, že výsledok hlasovania bude skutočne tesný a na Slovensku tak zrejme môžeme po rokoch opäť zažiť predčasné voľby. Sledujte s nami priebeh tejto schôdze.

VIDEO Richard Sulík prednáša v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery vláde Hegera:

VIDEO Premiér Eduard Heger reaguje na prednesený návrh:

v parlamente dnes prebieha 79. mimoriadna schôdza

Národná rada sa uznáša o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera

hlasovanie môže byť veľmi tesné

v rozprave je prihlásených viac ako desať poslancov parlamentu, predpokladaný čas hlasovania bude až v utorok

Aktualizované 18:12

Aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v pléne odkazuje poslancom, že osobný spor je síce jedna vec, ale druhá vec je verejný záujem. "Aj tí ľudia vám možno povedia, aby ste sa prefackali v tom bufete, ale preboha vládnite," prízvukoval Budaj, ktorý si zaspomínal aj na to, že podobný mandát, ako Igor Matovič, v minulosti dostala VPN ale aj SDK. "Týchto voličov, ktorí fandia našej ceste, ktorí fandia západu a trhovej ekonomike, fandia slobode, ubúda. Týchto voličov ubúda, lebo ich my znechucujeme," diagnostikuje Budaj.

Galéria fotiek (22) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Aktualizované 17:53

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v rozprave apeloval na predkladateľov návrhu s tým, či si uvedomujú, že s pádom vlády môžu od januára hroziť pre ľudí vyššie ceny energií a tepla. Tento argument sa mu vo faktickej poznámke snažila vyvrátiť exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), ktorá tieto vyhlásenia označila za strašenie.

Galéria fotiek (22) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Aktualizované 17:25

"Vy hovoríte, povalíme vládu a potom sa niečo stane," odkázal poslanec Juraj Šeliga poslancom SaS s tým, že ľuďom hovoria o nejakej novej väčšine v parlamente. Pýta sa, s kým chcú väčšinu vytvoriť, keď viacerých nedokážu vystáť. Tvrdí, že podsúvajú scenár o úradníckej vláde. "Konštrukty, ktoré tu vytvárate, sú utópia. Dnes hráme o to, či budú predčasné voľby. Žiadny iný scenár nie je na stole," dodal.

Aktualizované 17:13

Liberáli medzitým reagujú na tlačovku Smeru o téme možného návratu do vlády. "Strana Smer- SD šíri bludy a klamstvá. Vláda Eduarda Hegera stratila akýkoľvek zmysel svojej existencie. Takto fungovať ďalej nemôžeme. Až 90 percent občanov je znechutených. Ak nespravíme nič, tak Robert Fico vyhrá voľby. Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci. Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 17:04

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v rozprave kritizuje SaS za to, že za dva a pol roka vo vláde nedali ani jediný návrh na ochranu LGBTI ľudí, čo spôsobilo prekrikovanie v sále a podpredseda Blanár pohrozil prerušením schôdze. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová vo faktickej poznámke Remišovej odkázala, že je z nej veľmi sklamaná. "Hanba ti," skonštatovala Zemanová.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 16:33

Tlačovú konferenciu má aj opozičný Smer-SD, ktorý avizuje, aké postoje strana zaujme v najbližších hodinách. "Je mi veľmi smutno, pretože prakticky o 3 týždňe si pripomenieme 30 rokov Slovenskej republiky. Namiesto o tom, aby sme teraz viedli diskusiu o tom, ako budú vyzerať výročia, k pozitívnemu zviditeľneniu štátu vo svete, sme svedkami nechutnej výmeny názorov SaS a zostatku vládnej koalície. Toto je veľmi nepekné a nechutné," hovorí Fico s tým, že aj keď nesympatizujú so Sulíkom, v každej chvíli sú pripravení zahlasovať za "pád neschopnej vlády". Fico tiež kritizuje Pellegriniho za to, že vraj Hlas podpísal návrh SaS bez prečítania. "Pellegrini je ako z divých vajec," povedal Fico.

Aktualizované 16:19

Kollár sa v pléne ospravedlňuje za intenzitu svojho hlasového prejavu za rečníckym pultom, avšak nie za obsah.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 16:10

Strana Hlas-SD reaguje na aktuálnu schôdzu v parlamente a prebiehajúcu rozpravu. "Nedeje sa tam nič, čo by sme nečakali. Je to úplne jednoduchý štandard, len nie a nie diskusia o tom, čo sa v skutočnosti dnes deje v slovenskej spoločnosti a vláda nie je schopná argumentovať, prečo by mala zostať vo svojej funkcii a hrozí návratom kade koho," reaguje Pellegrini. ktorý na tlačovej konferencii kritizuje aj predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) za to, že túto vládu vraj obraňuje.

Aktualizované 16:02

Krik predsedovi parlamentu opätuje vo faktickej poznámke aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá Kollárovi vytkla, že sa vraj tajne stretáva s Jaroslavom Haščákom. "Nie je tu tolerancia a sloboda," so smiechom zareagoval neďaleko mikrofónu Kollár. Tomáš Taraba zas vo faktickej poznámke hovorí, že návrh SaS nepodporí, čím zrejme naznačuje, ako samotné hlasovanie dopadne. "V lete ste si raz na mne vylámali zuby, pan Sulík. Teraz si ich vylámete zas," sľubuje Taraba.

Aktualizované 15:54

Predseda parlamentu Boris Kollár vo vystúpení pripomína, že strana Hlas-SD vraj podporuje agendu LGBTI. Kollár si z toho vyvodzuje to, že aj to sú dôvody, prečo dodali poslanci Pellegriniho hlasy na túto schôdzu. Kollár okrem iného SaS vyčíta to, že zbierali hlasy aj od ĽSNS či Republiky, ktorých on sám podľa vlastných slov nenazýva fašistami. Kollár vypätý emóciami kriči na stranu SaS za rečníckym pultom v kontexte podpory 200-eurového príspevku matkám s deťmi. "Nikde nie je napísané, aká má byť intenzita vystúpenia," uzemnil Peter Pčolinský protestujúcu poslankyňu SaS.

Aktualizované 15:40

Do diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v prihlásilo 14 rečníkov písomne . O slovo požiadali aj predseda NR SR Boris Kollár, minister práce Milan Krajniak (obaja Sme rodina) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Z písomne prihlásených rečníkov sú traja za poslanecký klub. Rečniť môžu podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," píše sa v rokovacom poriadku NR SR. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Aktualizované 15:25

Cigániková v reakčnej poznámke na Hegera vyčíta premiérovi, že nedokázal včas manažovať Matoviča aj keď sa s poslancami SaS stretával na klube. To je podľa Cigánikovej vraj dôvod, prečo opozícia rastie na moci. Márii Kolíkovej je zas ľúto počúvať o tom "ako sa nám spolu dobre vládlo". "Keď sa pozerám k justícii, ako sú robené personálne zmeny, tak prestávam rozumieť tomu, že to ide správnym smerom," pripomenula Kolíková.

Aktualizované 15:11

Heger stále tvrdí, že mu neprekáže zber podpisov na túto schôdzu. "Až vaším hlasovaním si vybudujete toto puto. Až vaším hlasovaním prejdete na druhú stranu ľudí, ktorí tu vytvorili rakovinu zla. To, koho ste si zvolili za partnera, to som hovoril v úvode, keď som vás zobral do roku 2011 a roky následné," konštatuje Heger na konci prejavu. "Vyzývam vás, poďte z kratšej cesty späť. Priatelia z SaS, vaše hlasy rozhodnú," skončil prejav Heger a poslanci koalície začali tlieskať.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:47

Spoločným spravodajcom tohto bodu je Juraj Šeliga, ktorý informuje o záveroch výborov o tomto návrhu. Písomne je v rozprave prihlásených viac ako 10 poslancov. Reagovať na návrh teraz bude premiér Eduard Heger. Ten ako prvé hovorí, že SaS stále považuje za priateľov a pripomína SaSke rok 2011, kedy prišla o moc vláda Ivety Radičovej po vyslovení nedôvery. Heger v pléne spomína kauzy Smeru ako Masér Kostka či Teta Anka. "Určite si spomeniete na všetky tie kauzy, kedy boli schopní nakúpiť CT-čka za trikrát vyššiu cenu, ako mali skutočnú hodnotu," spomína premiér.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 14:45

Pokračovanie tejto vlády je podľa Sulíka to najhoršie riešenie, lebo zničí aj zvyšky nádeje, ktorú dávali tejto vláde voliči. "Preto musíme niečo zmeniť, a preto budú poslanci SaS jednotne hlasovať v utorok za vyslovenie nedôvery v parlamente," uzavrel Sulík a ukončil svoj prejav.

Aktualizované 14:42

Predseda liberálov v pléne spomína aj možnosť, čo sa môže stať v prípade vyslovenia nedôvery. Spomína termín úradnícka vláda, rekonštrukcia terajšej vlády a iné veci. "Aj keby sme podporili vládu Hegera po rekonštrukcii, nikto z nás sa už do vlády vracať nebude. Ale viem si predstaviť, že po zmysluplnej rekonštrukcii vlády my dáme hlasy na to, aby takejto vláde bola vyslovená dôvera v NR SR," sľubuje Sulík.

Aktualizované 14:38

Sulík sa opäť na pár chvíľu vrátil k Pročkovi, keď popisoval aktuálny stav v parlamente. "Máte tu parlamentného šaša, ktorý využíva to, že má výrazný hlas. Reformy preč, boj proti korupcii, preč. Na toto vás ľudia volili?! Na toto? Aby ste boli takéto hlasovacie automaty?" adresoval poslancom OĽaNO Sulík ďalšiu kritiku. Pročko sa po týchto poznámkach smeje.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 14:36

V pléne sa hovorí aj o paragrafe 363, ktorý podľa Sulíka Maroš Žilinka ako generálny prokurátor nadužíva. "Teraz strkáte hlavu do piesku? Teraz?" povedal Sulík s tým, že pri OĽaNO už nie je na mieste hovoriť o protikorupčnom hnutí. V prípade Sme rodina hovorí, že Matovičovi schvaľujú na oplátku "každú atómovku" Igora Matoviča.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/vlado Anjel

Aktualizované 14:31

Sulík zachádza vo svojom spomínaní na stav po voľbách zachádza dokonca aj ďalej. Hovorí o "veľmi úspešnom videu" o vile exministra Jána Počiatka vo Francúzskom Marseilles, ktoré vraj pomohlo hnutiu OĽaNO vyhrať voľby. "Celý poslanecký klub Sme rodina a dve bývalé členky z klubu OĽaNO zabránili tomu, aby sa Robert Fico mohol postaviť pred sudcu. To, že nikto od koaličného partnera Sme rodina nehlasoval za zobratie Fica, zobralo OĽaNO s tichým súhlasom - protikorupčné hnutie," komentoval sarkasticky Sulík nedávne dianie v parlamente. Sulíkovi skáču do reči poslanci z pléna, predseda Kollár nachvíľu celý prejav Sulíka zastavil a umravnil poslancov s tým že "toto nie je diskusný klub".

Aktualizované 14:28

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s úsmevom sleduje svojho bývalého koaličného partnera pri rečnení.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktualizované 14:25

Predseda SaS kritizuje aj aktuálny systém vládnutia bez liberálov. "Mestá a obce prídu približne o pol miliardy eur. Nie je vytesané do kameňa, koľko majú mať peňazí, ale musí existovať nejaká predvídateľnosť, právna istota. Spoľahnutie sa na to, že ak si takto spravím rozpočet, takto to musí fungovať, ale nie takto, že majú starostovia a primátori menej peňazí, ako očakávali. Takto sa nesmie vládnuť," spomína ďalší príklad náhle predloženého zákona Sulík.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Kauzu s utečencami z Ukrajiny označil Sulík ako manažérske zlyhanie. "Namiesto toho, aby toto minister riešil, tak vypisuje vulgárne SMSky," narážal Sulík na medializovanú komunikáciu Mikulca s poslankyňou Tabak.

Aktualizované 14:20

Sulíkovi podľa jeho slov prekáža aj nadužívanie skráteného legislatívneho konania, no aj to, že na vládu sa nosia zákony "pod pazuchou". "Štyrikrát viac zákonov prešlo týmto parlamentom v skrátenom legislatívnom konani, ako to bolo za vlády Smeru, 103 namiesto 28," spočítal šéf SaS.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:16

Vláda podľa Sulíka nevie zorganizovať ani sama seba. Nemohúcnosť OĽaNO podľa neho nedokáže odfiltrovať "nápady Igora Matoviča". "Ako by to bolo, keby ľudový zabávač Jožo Pročko niečo nezakričal?" spýtal sa rečnícky Sulík po výkrikoch poslanca Jozefa Pročka (OĽaNO) v sále. Šéf liberálov navyše už pred schôdzou avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podporia aj poslanci okolo Pellegriniho. Smer-SD uviedol, že bude "vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády alebo celú vládu". Podporu návrhu avizoval po neúspešnom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) aj koaličný poslanec zo Sme rodina Martin Borguľa.

Galéria fotiek (22) Tlačový brífing strany Sme rodina po obvinení poslanca Martina Borguľu.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizované 14:12

Sulík podľa vlastných slov aj v marci 2021, kedy Matovič pomaly prešiel na post ministra financií, veril, že vláda riadne dovládne. "Lenže prišiel tzv. rodinný balíček a prišiel bagrom. Materiál sme dostali v utorok večer, na druhý deň sme o ňom rokovali na vláde a následne išiel v skrátenom konaní do NR SR a keď ho prezidentka vetovala, bolo toto veto prelomené za pomoci hlasov fašistov," skonštatoval Sulík. Heger ho podľa vlastných slov sklamal a potom prišlo vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany SaS.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:08

Prítomných je 113 poslancov, NR SR je uznášaniaschopná. Za rečnícky pult prichádza návrh na odvolanie vlády predniesť a odôvodniť predseda SaS Richard Sulík. "29. februára 2020 sme si všetci mysleli, že nastal deň, kedy konečne bude dobre. Ľudia si zvolili protikorupčné hnutie na čele s Igorom Matovičovm. Smer bol na ceste do zabudnutia. Matovičovi som fandil. Presvedčil som ho o tom, že bude dobrý premiér. Naše spoločné a prvé stretnutie skončilo objatím," povedal v pléne Sulík, na čo bolo v sále počuť výsmech.

Aktualizované 14:00

Mimoriadna 79. schôdza ohľadom vyslovovania nedôvery vláde sa o pár minút začne. Poslanci z klubu SaS sa už vo veľkom pripravujú.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hegerova vláda čelí odvolávaniu na podnet SaS

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali poslanci SaS spolu s nezaradenými poslancami okolo Petra Pellegriniho. O návrhu sa rokuje dnes od 14:00. Premiér už avizoval, že so svojím prejavom približne v rovnakom čase vystúpi v pléne NR SR. Očakáva sa, že v rozprave vystúpi množstvo poslancov, čo priebeh schôdze určite natiahne na niekoľko hodín. Takmer určite sa teda nedá predpokladať, že by k hlasovaniu došlo už dnes.

DEMOKRATI MAJÚ OPÄŤ V RUKÁCH BUDÚCNOSŤ KRAJINY 🇸🇰 Sledujte môj prejav po 14:00 v NR SR 🎥 Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Thursday, December 8, 2022

Hlasovanie sa očakáva až na nasledujúci týždeň v utorok

Hlasovať o návrhu by sa po jeho prerokovaní mohlo v utorok 13. decembra o 11.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS.

Schôdzu ohľadom odvolávania iniciovala opozičná SaS, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. SaS tvrdí, že vláda Hegera nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Premiér i minister financií to odmietli. Heger vyzval SaS, aby sa vrátila späť z kratšej cesty, Matovič za návrhom vidí aj snahu o pomstu.

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Možnosť, že vláde vyslovia nedôveru rozhodne nie je malá

Šanca, že vláde Hegera v parlamente vyslovia nedôveru je pritom veľmi vysoká. Môže za to fakt, že návrh iniciovala samotná SaS a pripája sa k nemu veľká časť opozície, vrátane nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu a svoj zámer hlasovať za návrh už prejavili aj poslanci z ĽSNS či Tomáš Valášek (PS).

Vláda je proti návrhu

Vládny kabinet nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery vláde. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda na svojom štvrtkovom online zasadnutí. Argumenty poslancov sú podľa vlády založené na "nepodložených, veľmi všeobecných, vágnych a v mnohých prípadoch aj nepravdivých tvrdeniach".

Galéria fotiek (22) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanci vláde vyčítajú zlyhávanie v manažovaní vážnych kríz, čím ohrozuje obyvateľov. Výsledkom toho je stupňovanie napätia v spoločnosti a zvyšujúca sa nedôvera v inštitúcie a v systém. To priamo podľa poslancov ohrozuje demokraciu. "Tento argument je založený na hlbokej nevedomosti alebo úmyselnom zavádzaní. Žiadna vláda nemala skúsenosti s krízovými situáciami," poukázali ministri. Tvrdia, že riadenie štátu v krízových situáciách bolo potrebné nastaviť tak, aby reflektovalo na aktuálne potreby. Zároveň pripravili adresné schémy pomoci počas pandémie, energetickej aj inflačnej krízy.

Rozpory pri téme zdravotnej starostlivosti

Poslanci ďalej tvrdia, že vláda pri rokovaniach so zdravotníkmi ohrozila zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vládny kabinet však v materiáli namieta a poukazuje, že sa s lekármi dohodol. "Na rozdiel od minulosti vláda skutočne riešila požiadavky zdravotníkov v nemocniciach. A to nielen lekárov, ale všetkých 25 zdravotníckych profesií," uviedla vláda s tým, že pripravila, schválila a v parlamente presadila zvyšovanie platov zdravotníkov.

Navrhovatelia vyčítajú vláde, že po vražde na Zámockej ulici v Bratislave nebola schopná aspoň v minimálnej miere uľahčiť život LGBTI+ ľuďom. Predseda vlády Heger podľa materiálu zaujal k tragickým udalostiam jasný postoj. Vláda tvrdí, že podnikla konkrétne kroky pre bezpečnosť všetkých komunít aj na posilnenie ich práv. "Fakt je, že toto je prvá vláda SR, ktorá to myslí s posilnením práv menšín vážne," skonštatovala.