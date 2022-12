Slováci tento rok plánujú nakupovať menej darčekov. DÔVOD vás možno prekvapí!

Slováci počas Vianoc plánujú šetriť, obdarovať menej ľudí a nad nákupmi viac premýšľať. Pod vianočným stromčekom ich však nebude čakať sklamanie, práve naopak. Trendom je kvalita a premyslený darček presne na mieru. Aj preto sú v posledných rokoch čoraz populárnejšie zážitkové darčeky či predplatné služieb. My vám prinášame tip na darček, ktorý zaručene nikto nevyhodí!

Pri výbere darčekov čoraz viac ľudí uprednostňuje kvalitu pred kvantitou a narýchlo kúpené zbytočnosti sú pod stromčekom stále zriedkavejšie. Myslia na svoje peňaženky, ale aj na ekologickú stránku. Potvrdil to nedávny prieskum spoločnosti Heureka, v ktorom až 72 % Slovákov priznalo, že tento rok plánujú darovať kvalitné darčeky s pridanou hodnotou.

Nepreháňajte to s množstvom, stavte na kvalitu

Zdá sa, že časy, kedy sa štedrosť vianočných sviatkov zrkadlila hlavne v počte balíčkov pod vianočným stromčekom, sú už dávno za nami. Určite k tomu prispieva súčasná ekonomická situácia, ale aj určitá únava z presýtenia vecami. Menej je viac, a to platí aj počas Vianoc. Mnoho ľudí si v rodinnom či priateľskom kruhu pred Vianocami stanovuje pravidlá pre výber darčekov či už v sume, ktorú môžu pri nákupe využiť alebo obmedziť maximálny počet kupovaných darčekov. Limitovaný počet darčekov núti všetkých zamyslieť sa nad výberom oveľa dôkladnejšie. Pozornejšie potom vyberáme, čím by sme toho druhého skutočne potešili.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images/Deagreez

Lapače prachu už nie sú v kurze

Pri výbere darčekov má čoraz väčšie slovo aj naša planéta. Ekologickí aktivisti už niekoľko rokov bijú na poplach a upozorňujú, že nadmerne zahlcovať naše domácnosti (nielen plastovými) nepotrebnosťami je neudržateľné. Pritom pri mnohých darčekoch je cítiť, že boli vybraté na poslednú chvíľu a „len aby sme niečo darovali“. Práve tie po Vianociach často niekam odložíme a napokon sa stávajú takzvanými lapačmi prachu bez reálneho využitia. Podľa minuloročného prieskumu spoločnosti Heureka až 17 % Slovákov posunulo nevhodný darček niekomu inému, 10 % "odložia" takýto darček do skrine a 3 % opýtaných sa pokúsilo nevhodný darček tajne predať.

Aj preto Slováci tento rok plánujú zvážiť, koľko ľudí vlastne obdarujú – a ak už darček kupujú, vyberajú skôr niečo hodnotnejšie, čo obdarovaný ocení, využije a v ideálnom prípade mu to vydrží dlho. Kvalita sa často spája aj s vyššou cenou, ak sa však vyhneme nákupu zbytočností a darček bude slúžiť dlhodobo.

Galéria fotiek (6) Wine Door Club

Zdroj: Wine Door Club

Opäť to isté? Tento rok vyberajte nápadito

Všetci poznáme vianočné evergreeny ako sú ponožky, knihy či klasická fľaša vína. Neurazí to, väčšinou poteší a nájdete tomu využite. Neprinesie to však podobnú emóciu ako darček, pri ktorom je okamžite zrejmé, že ste si s výberom dali námahu a lámali si hlavu nad tým, ako mu čo najviac urobiť radosť. Aj preto sú v posledných rokoch čoraz populárnejšie zážitkové darčeky či predplatné služieb. Pokiaľ chcete darovať niečo skutočne originálne, skúste obdarovaného nielen potešiť, ale aj prekvapiť – napríklad niečím, čo ešte nepozná. A ruka v ruke s originalitou by mala ísť, samozrejme, aj kvalita.

Galéria fotiek (6) Wine Door Club

Zdroj: Wine Door Club

Takýmto darčekom môže byť aj darčekové víno vo forme predplatného od Wine Door Club. Originálna slovenská služba sa postará o pravidelnú dávku vín, ktoré nenájdete v bežných obchodoch. To, že menej je viac, nakoniec platí aj v tomto prípade. Jeden darček totiž poteší obdarovaného dvanásťkrát počas celého roka. Trojicu vín, starostlivo vybratých someliérom, bude obdarovaný dostávať vo vkusnom balení priamo k dverám! V každej zásielke sa nachádza vždy iná trojica vín v zložení dve zahraničné a jedno slovenské. Zvoliť si môžete aj to, či preferujete biele, červené alebo mix a takisto aj frekvenciu dodania zásielky – buď mesačnú, dvojmesačnú alebo trojmesačnú.

Advertoriál pripravený v spolupráci so službou Wine Door Club.