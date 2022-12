PRIESKUM Nadchádzajúceho referenda by sa určite zúčastnilo 37,1 percenta ľudí

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Referenda týkajúceho sa predčasných volieb, ktoré sa uskutoční v januári, by sa určite zúčastnilo 37,1 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Zber dát pre prieskum sa realizoval od 8. do 11. novembra na vzorke 1000 ľudí.