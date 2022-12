Jedna z najväčších bánk u nás zvyšuje poplatky: Niektorí klienti zaplatia o polovicu viac ako doteraz

archívne video Prognózy rezortu financií k inflácii v tomto a budúcom roku

Pomaly si zvykáme, že poplatky idú hore takmer všade. Dôvodom je zvyšujúca sa inflácia. Tatrabanka o zmenách infomuje na svojej oficiálnej webstránke, kde zverejnila pôvodné znenie podmienok, ako aj nové znenie.

Z dokumentov je zrejmé, že niektoré poplatky budú od budúceho roka až o polovicu vyššie ako je tomu v súčasnosti. Napríklad klienta, ktorý má v banke založený bežný účet, doteraz vyšlo vedenie účtu SLCP (účet majiteľa cenných papierov) na 25 eur, po novom to bude raz toľko a bude ho to stáť 50 eur. Ak má klient v Tatrabanke len účet SLCP bez toho, že by tam mal založený aj bežný účet, zaplatí namiesto pôvodných 40 eur po novom až 65 eur. Prechod SLCP na investičný účet bude stáť namiesto doterajších 20 eur o polovicu viac, teda 40 eur.

