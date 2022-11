Prelomové zmeny pre opatrovateľov aj ťažko zdravotne postihnutých! Pozrite sa na zmeny, ktoré ich čakajú

archívne video

Opatrovateľom, ktorí poberajú niektorý druh dôchodku, sa už od 1. júla 2023 nebude krátiť opatrovateľský príspevok. Od tohto dátumu im bude namiesto súčasnej polovice sumy vyplácaných 75% a od 1. júla 2024 bude krátenie odstránené úplne. Ďalšou novinkou je to, že príspevok nebude krátený opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku už ani vtedy, keď je opatrovanej osobe poskytovaná ambulantná sociálna služba.

Zjednotia sa tiež podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku.

Navyše všetkým, ktorí sa starajú o jedno alebo viac nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím, bude môcť byť od 1. júla 2024 zvýšený opatrovateľský príspevok o 100 eur mesačne. V súčasnosti majú naň nárok len tí opatrovatelia nezaopatrených detí, ktorí nepracujú.

Od 1. júla.2024 sa tiež zvýši pri posudzovaní príjmu opatrovateľa koeficient životného minima z 2 na 2,5 násobok. Novinky zavádza novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorú pred pár dňami podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Chránené dielne budú fungovať v novom režime

Okrem zmien v opatrovateľskom príspevku či v posudzovaní osobnej asistencie príde už v januári budúceho roka k zmenám v zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach. „Za posledné desaťročia sa totiž vnímanie chránených dielní v zákone o službách zamestnanosti vôbec nezmenilo. A to napriek tomu, že som dlhodobo spolu s organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím upozorňovala, že chránená dielňa už nie je len ručná výroba výrobkov medzi štyrmi stenami. Práve naopak, kvalifikácia osôb so zdravotným postihnutím sa neustále zvyšuje, a tým sa aj výrazne rozširuje okruh činností, ktoré chránené dielne ponúkajú. Ide napríklad o rôzne služby, sociálne poradenstvo ale napríklad aj IT činnosti,“ priblížila autorka návrhu novely Jana Žitňanská (Za ľudí).

Po novom zamestnanec chránenej dielne bude môcť počas 10 dní v mesiaci pracovať mimo priestorov chránenej dielne, pokiaľ to jeho zdravotný stav a charakter práce umožňujú. K tomu patrí napríklad práca z domu, účasť na trhoch, poskytovanie služieb v domácnosti klienta či práca v teréne.

Ako Žitňanská priblížila, mení sa aj definícia chránenej dielne, kedy sa zdravotný stav pracovníka so zdravotným postihnutím bude brať do úvahy nielen pri stanovovaní požiadaviek na pracovný výkon, ale aj pri rozvrhnutí pracovného času.

Nezávislý život ľudí so zdravotným postihnutím

„Ďalší z návrhov, ktorý som predložila do parlamentu a bol schválený, bol reakciou na podnety "z terénu", kedy ma kontaktovali zamestnanci zariadení sociálnych služieb a opísali mi prípady, ktoré v zariadení zažili,“ vysvetľuje Žitňanská. Doterajšia úprava povoľovala klientom žiadať o príspevok na osobnú asistenciu až po ukončení poberania pobytovej sociálnej služby, teda po presťahovaní sa a tá im podľa Žitňanskej osamostatnenie komplikovala a väčšine aj úplne znemožnila. „Mnohí totiž nedokázali hradiť zo svojich prostriedkov osobného asistenta, keďže rozhodovanie o príspevku úradom trvá niekedy aj tri mesiace (žiaľ občas aj dlhšie) a jeho výsledok je neistý,“ opísala súčasný stav.

Po novom od 1. januára 2023 osoba, ktorá sa chce zo zariadenia s celoročnou pobytovou formou presťahovať do samostatného bývania, môže požiadať o posúdenie príspevku na osobnú asistenciu ešte kým je jej poskytovaná táto služba.