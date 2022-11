PRÁVE TERAZ Viaceré nemocnice pristúpili k tvrdému kroku: Plánované operácie sa odkladajú, nechcú objednávať pacientov

archívne video Riaditeľ UNB o následkoch odchodu lekárov

Nariadenie riaditeľa v súčinnosti s listom ministra zdravotníctva z 24. novembra súvisí so závažnou situáciou v zdravotníctve spôsobenou výpoveďami lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach s termínom ukončenia pracovných pomerov k 30. novembru 2022. Opatrenia zahŕňajú preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú je možné odložiť bez vážneho ohrozenia života a zdravia pacientov. Elektívne hospitalizácie mimo operačných odborov, ktoré nespadajú do kategórie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú do odvolania pozastavené.

Nemocnica bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologických ochorení a zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

VIDEO Vyjadrenie strany HLAS k aktuálnej situácii v zdravotníctve

Novozámocká nemocnica aktuálne eviduje 48 výpovedí z celkového počtu 235 lekárov. "Všetky oddelenia urobili služby tak, aby sme v nemocnici zabezpečili zdravotnú starostlivosť na zatiaľ prvé štyri decembrové dni. Prípadné presuny pacientov budeme riešiť akútne podľa situácie, ak vzniknú," informoval hovorca nemocnice Ján Baček. Akútnu zdravotnú starostlivosť bude podľa jeho slov nemocnica poskytovať v tom prípade, že sa situácia s výpoveďami nezmení, spresnil.

Galéria fotiek (3) Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Ružinove

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

UNB už neobjednáva pacientov na plánované operácie v decembri

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, už neobjednáva pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Pacientov začala informovať o obmedzení príjmov na plánované hospitalizácie. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

VIDEO Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o stave rokovania s LOZ

"Včera v poobedňajších hodinách sme obdržali z ministerstva zdravotníctva list, ako ďalej postupovať. Pripravili sme pokyn riaditeľa na prípravu prechodu nemocnice na krízový režim od 1. decembra. Nemocnica začala pacientov informovať v prípade, že nedôjde k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením a lekári nestiahnu výpovede," uviedla Kliská. V súčasnosti nemocnica ešte poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, pacientov však už na plánované operácie od 1. decembra neobjednáva. "Denne (pracovné dni) operujeme približne 160 pacientov, z toho približne 130 sú plánované výkony. To znamená, že za päť dní by takto bolo odložených približne 650 plánovaných operácií," ozrejmila hovorkyňa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

UNB verí, že k dohode medzi vládou a lekármi dôjde

K dnešnému dnu UNB eviduje 477 výpovedí. "Čo je o 31 menej v porovnaní s poddanými hromadnými výpoveďami. 31 lekárov teda výpoveď už stiahlo," priblížila Kliská. UNB pripravila niekoľko alternatív krízového fungovania nemocníc, upozorňuje však, že pri odchode viac ako 470 lekárov bude ťažké zostaviť služby. "V takomto prípade by napríklad operatíva bežala iba na akútne stavy," vysvetlila hovorkyňa. UNB verí, že k dohode medzi vládou a lekármi dôjde. "V opačnom prípade počkáme na rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o pozastavení plánovaných výkonov, následne pristúpime k informovaniu pacientov, ktorí majú naplánovanú operáciu po 1. decembri, o odklade ich výkonu," doplnila Kliská.

Na plánované operácie už neobjednáva ani prešovská fakultná nemocnica

Na plánované operácie od 1. decembra neobjednáva pacientov ani Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana. Potvrdil to riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.