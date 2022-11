Hoci Google zastrešuje širokú škálu aktivít, jeho primárnym zdrojom príjmov sú reklamy. Preto sa asi niet čo čudovať, že inzerciu rozširuje do stále väčšieho množstvia oblastí vo svojich službách, a to dokonca aj na také, kde by to väčšina nečakala. Najnovšie zvýšenie objemu reklám zo strany amerického giganta je však pozoruhodnejšie ako doposiaľ.