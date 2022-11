Ceny vajec rastú, stále to však NIE JE strop: Pred Vianocami budú ešte drahšie! So zásobami ale nepreháňajte

BRATISLAVA - Už dnes kupujeme v obchodoch nielen vajíčka, ale aj iné potraviny či spotrebný tovar za ceny, aké by nám pred rokom ani nenapadli. Pripravte sa však na to, že ceny niektorých komodít pôjdu ešte vyššie. Medzi nimi budú pravdepodobne aj spomínané vajcia. Chovatelia nosníc avizujú, že musia reagovať na zvyšujúce sa náklady na elektrickú energiu, plyn, krmivá aj obaly. To sa premieta do vyššej ceny obľúbenej potraviny.

Na relatívne lacné raňajky či večeru v podobe praženice z desiatich vajíčok môžeme zabudnúť. Ich cena stúpa a nezdá sa, že to tak skoro skončí. „Producenti vajec zápasia so zvyšujúcimi sa nákladmi vo výrobe. Enormne im stúpli ceny energií, plynu, pohonných hmôt, ale aj krmiva, ktoré predstavuje viac ako 50 percent všetkých nákladov v chove nosníc,“ vysvetľuje Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Pripomína, že problém s enormnými cenami za energie je prakticky v každom odvetví potravinárskeho komplexu. „Týka sa to najmä rýchloobrátkového tovaru – pekárske výrobky, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky,“ priblížil.

Okrem toho, že vajíčka sú drahé, v niektorých obchodoch sa stávajú priam podpultovým tovarom. „Za producentov slovenských vajec však vieme povedať, že v produkcii sme sebestační na približne 84%. Aj napriek tomu v niektorých obchodných sieťach nenájdeme slovenské vajcia, čo je naozaj škoda. Vajcia od domácich výrobcov sú pod stálou kontrolou a nie sú poznačené žiadnou potravinovou kauzou. Preto apelujeme aj na spotrebiteľa, aby v obchodoch vyhľadával najmä naše domáce vajcia,“ radí Korpáš. Mnohé čitatelia však majú skúsenosť, že musia pochodiť viacero obchodov alebo merať cestu do nich viackrát, aby ich vôbec dostali. "Koľko a akých druhov potravín nájdeme v obchodoch je otázka na obchodníkov. Oni zodpovedajú za ponuku v obchodoch," podotkol.

Budeme kupovať vajíčka po 30 centov za jedno?

Situácia by sa mohla podľa Korpáša zlepšiť alebo aspoň stabilizovať po novom roku, isté to však nie je. „Aktuálne je do odvetvia plánovaná istá finančná pomoc a v novom roku je plánovaná regulácia cien energií, ktorá však podlieha schváleniu štátneho rozpočtu. Ak by hydinári pomoc nedostali, cena za jeden kus vajca by sa podľa Únie hydinárov Slovenska, ktorá je členom SPPK, mohla vyšplhať až na 20 centov,“ skonštatoval. Mnohí chovatelia však hovoria až o 30 centoch za kus.

Práve výrobcovia produktov každodennej spotreby sú podľa Korpáša závislí od elektrickej energie a plynu. „V prípade, že ceny energií by narastali a zotrvali na hodnotách, ktoré tu v poslednom období máme, tak by mohli niektoré prevádzky obmedzovať alebo aj úplne zrušiť výrobu. Zvýšenú cenu za energie nedokážu producenti potravín preniesť do cien ich výrobkov. Obchodné siete len veľmi ťažko akceptujú požiadavky výrobcov na zvýšenie odbytových cien ich výrobkov,“ vysvetlil.

Produkcia klesá, dopyt stúpa

„Produkcia vajec na Slovensku klesá a dopyt najmä v tomto predvianočnom období po vajciach rastie, nielen na Slovensku,“ pripomína poslankyňa Národnej rady SR a odborníčka na potraviny Jarmila Halgašová. „Zvyšujúci sa dopyt dvíha cenu produktu,“ konštatuje. Cestu preto vidí v zvýšení dovozu vajec.

Komoditou, ktorú kupujeme stále drahšie, však nie sú iba vajíčka. „Pod obrovský rast cien, a to nielen potravín, sa podpísala najmä agresia Ruska na Ukrajine. S touto udalosťou súvisí rast cien energií, pohonných hmôt a vlastne všetkých vstupov. Netreba zabúdať ani na to, že úroda v tomto roku nebola štandardná. V dôsledku klimatických podmienok bola nižšia, v niektorých komoditách až o 30 percent. Zvýšené ceny teda reagujú na zvýšené náklady a nižšie úrody. Do toho sa pridá aj trhové prostredie a keď sa zvyšuje dopyt napríklad pred vianočnými sviatkami, tak sa zvyšuje aj cena, ktorá po sviatkoch klesne,“ je presvedčená. Podľa Halgašovej netreba robiť paniku a nakupovať potraviny do zásoby. „Je to nielen zbytočné, ale aj neekonomické a neekologické. Často totiž nakúpeným potravinám počas skladovania v domácnosti uplynie dátum minimálnej trvanlivosti a potom ich vyhodíme," upozorňuje. A práve to sa vám môže stať, ak si dopredu nakúpite veľa vajec.