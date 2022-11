Vianočné večierky v decembri sú nuda, rozbaľte to v januári!

Každý rok sa to opakuje. Príhovor šéfa, prezentácia čísel za uplynulý rok, poďakovanie klientom, večera, diskotéka a na záver zúfalé zháňanie taxíka počas chladnej decembrovej noci spoločne s mnohými ďalšími ľuďmi z mnohých ďalších predvianočných párty. Spravte to tento rok inak.

Koniec roka sa nezadržateľne blíži a opäť prichádza tradičná úloha pre firmy: zorganizovanie predvianočnej párty pre obchodných partnerov. Začína sa listovanie v diároch, hľadanie vhodných priestorov, vymýšľanie programu, cateringu atď. Lenže minuloročný hotel je zatvorený, nová vychytená reštaurácia je obsadená a kapela, ktorá mala taký úspech pred troma rokmi tiež nie je voľná. A čo termín? Možno sa vám už stalo, že veľká časť pozvaných nakoniec neprišla, lebo v rovnakom čase mali vlastný firemný večierok alebo prijali pozvanie od niekoho iného. A vtedy to príde.

Nestresujte sa v decembri

Poďakujte sa partnerom za spoluprácu a urobte to originálnym spôsobom. Ukážte, že to s nimi myslíte vážne aj v roku 2023. Netlačte sa medzi iks ďalšími pozvaniami na vianočné večierky, ale pripravte im originálny novoročný víkend v januári či februári. Je to obdobie, kedy už opadol nervózny zhon v práci a doma, darčeky sú dávno nakúpené aj rozbalené, uzávierky uzavreté, novoročné predsavzatia spísané a (možno) už aj porušené. Skúste najbližší biznis event usporiadať netradične tak, aby tento príjemný zážitok zostal vašim obchodným partnerom v pamäti dlhšie než celé to decembrové šialenstvo.

Poznáme perfektné miesto pre vaše podujatie

Zorganizujte novoročný biznis víkend, na ktorý sa nezabúda, v športovom a relaxačnom rezorte x-bionic® sphere v blízkosti Bratislavy. Zážitkových aktivít, ktoré pre obchodných partnerov môžete zorganizovať, ponúka tento rezort neúrekom. Navyše, od januára do marca 2023 tam budete mať k dispozícii 12 kongresových a konferenčných sál s rôznou kapacitou aj so 100 % zľavou. Všetky sú plne vybavené najnovšími technológiami a spĺňajú najvyššie nároky na funkčnosť. V ponuke nechýba sála s kapacitou až 600 miest, ale k dispozícii sú aj zasadačky pre menšie skupinky, pričom ich usporiadanie je flexibilné. Skvelý catering a profesionálne služby sú samozrejmosťou.

Čo teda môžete počas biznis víkendu v x-bionic® sphere so svojimi hosťami zažiť? Cez deň vyskúšajte vodné polo pre amatérov alebo vodné atrakcie, ktoré zabavia aj dospelých ako je aquatic ninja či vnútorné tobogány.

Milovníci fitka si ešte pred raňajkami môžu dať ranný tréning v špičkovo vybavenej 3-poschodovej posilňovni, ktorá počas svojej existencie privítala aj zopár vrcholových športovcov.

Pred večerou si užite relax v luxusnom wellness, kde je k dispozícii sedem druhov sáun spolu s vonkajším ochladzovacím bazénom, soľnou jaskyňou, troma vírivkami alebo masážami.

Nešportovcov potešíte prekvapením v podobe filmového maratónu v štýlovom kine Tuli, na mieru navrhnutej sále vybavenej špičkovou technológiou, kvalitným zvukom aj netradičným a pohodlným sedením v tuli vakoch.

Večer si s hosťami zahrajte biliard či bowling v uzavretej spoločnosti a rovno to spojte s ochutnávkou kokteilov v nočnom bare. K dispozícii tiež budete mať niekoľko reštaurácií vrátane fine dining reštaurácie, v ktorej si môžete spraviť napríklad aj školu varenia.

Profesionáli z x-bionic® sphere vám radi pomôžu zorganizovať aj školu šmyku či jazdu na motokárach pár kilometrov od rezortu u svojho dlhodobého externého partnera Slovakia ring alebo jazdu na koňoch vo vnútorných halách v neďalekej Jazdeckej škole Napoli.

Tak čo, bude tento rok problém vybrať vhodnú párty pre vašich klientov? V x-bionic® sphere to problém určite nebude a tento zážitkový víkend v januári či februári hravo prebije všetky minuloročné vianočné večierky.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou x-bionic® sphere.