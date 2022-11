Stopercentné biopalivo môže odstrániť až 90% skleníkových plynov

Doprava (nákladná aj osobná) vytvorí až 25 percent z celkovej produkcie skleníkových plynov na celom Slovensku. Masívnejšie využívanie biopalív v doprave môže produkciu skleníkových plynov výrazne znížiť. Dôkazom je experiment, ktorý pre svoju flotilu kamiónov zrealizoval slovenský autodopravca Yellow Express. Firma v uplynulom roku otestovala špeciálny kamión Scania, ktorý jazdil výlučne na stopercentný biodiesel s označením B100. Projekt dopadol úspešne a Yellow Express pridal do svojej flotily ďalšie dva kamióny, ktoré jazdiana stopercentnú bionaftu. Kamión, ktorý jazdí na 100 percentnú bionaftu totiž pri jazde preukázateľne produkuje nulové množstvo skleníkových plynov.

„Po viac ako roku môžeme s istotou konštatovať, že palivo B100 sa javí nie len ako najschodnejšia cesta k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave, ale aj ako biznisovo a logisticky vyspelá alternatíva, ktorá sa dá prakticky okamžite využiť,“ hovorí generálny riaditeľ Yellow Express Pavol Piešťanský.

Stockholm ide na 100 percentné biopalivo

Niektoré diskusie o využívaní biopalív akoby opomínali, že biopalivo je klasický obnoviteľný zdroj energie. Pritom vyspelé štáty na čele napríklad so Švédskom už dávnejšie prišli na to, že biopalivo je dobrý a efektívny zdroj energie v doprave.

Švédska metropola Stockholom, respektíve jej mestský dopravný podnik už od roku 2020 používa biopalivo B100. Aj vďaka tomu si mesto oprávnene môže povedať, že jeho verejná doprava je „nefosílna“, čiže nepotrebuje klasické benzíny, ani naftu.

Príklad Stockholmu už nasledujú aj mestá ako Lisabon, Graz, alebo poľské mesto Grodzisk Mazowiecki, či mnohé mestá za Atlantikom. Palivo s označením OLEO 100 (obdoba B100) je bežne dostupné vo Francúzsku pre prevádzkovateľov firemných flotíl áut a v spomínanom Švédsku aj pri plošnej distribúcii pre obyvateľov.

Slovensko sa rozbieha pomalšie

Na Slovensku biopalivá vyrábajú firmy združené v skupine Envien Group, ktorá patrí do širšieho podnikateľského zoskupenia Jána Sabola. To zamestnáva približne 8 tisíc ľudí a podniká aj v cestnej a železničnej doprave, poľnohospodárstve, doručovacích službách, IT, alebo developmente. Zároveň je najväčším producentom liehovín a najväčším producentom minerálnych a pramenitých vôd. Patrí medzi vôbec najvýkonnejšie podnikateľské zoskupenia v krajine.

Táto skupina nedávno otvorila v Leopoldove prvú čerpaciu stanicu SOLAR 2009, kde môžu motoristi natankovať moderný ekodiesel s označením B30, ktorý obsahuje až 30 percent biozložky. Na bežných čerpacích staniciach dnes kúpite naftu do ktorej je primiešaných necelých 7% biozložky.

,,Pre vodičov vybraných osobných vozidiel s naftovým motorom je na našej čerpacej stanici SOLAR 2009 k dispozícii ekodiesel B30. Toto unikátne palivo prináša v porovnaní s bežnou naftou emisnú úsporu vyššiu ako 16 percent“, povedal predseda predstavenstva firmy Meroco, člena skupiny Envien Group Robert Spišák, v ktorej sa biodiesel vyrába a dodal, že iba v ich internej 74 člennej firemnej flotile osobných áut dokážu využívaním paliva B30 ušetriť až 39 ton emisií CO 2 ročne. „To je najlepší dôkaz toho, aké veľké úspory emisií CO 2 vedia biopalivá reálne priniesť“ skonštatoval Róbert Spišák.

Ekodiesel B30 sa vyrába najmä z rastlinných olejov, ale v Leopoldove stále viac zvyšujú aj využívanie použitých kuchynských tukov a olejov. Už dnes tieto druhotné suroviny tvoria približne štvrtinu vstupných surovín.

„Tam smeruje náš výskum a vývoj, to je to, na čo sa orientujeme a do čoho investujeme. Sme presvedčení, že efektívne využívanie odpadov je budúcnosť celej rozumnej civilizácie“ dodáva Róbert Spišák.

Biopalivá pomôžu Slovensku splniť ekologické ciele

Viac ako ročná biojazda kamiónu firmy Yellow Express preukázala funkčnosť riešenia masívnejšieho využívania biopalív v doprave. Expert Združenia pre výrobu a využívanie biopalív (ZVVB) Radoslav Jonáš v tejto súvislosti poznamenáva, že pokiaľ štát dokáže vytvoriť ekonomické podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu využitím v zahraničí overených mechanizmov ako sú nižšie spotrebné dane na nízkoemisné produkty, alebo možnosť firiem spoločne plniť ekologické ciele, je pravdepodobné, že po nej prirodzene bez diktátu štátu siahnu aj iní autodopravcovia.

„Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa skrátka stane žiadaným, jednoduchším a rýchlejším riešením než budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy. Presne takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo Holandsku,“ dodáva Radoslav Jonáš.

Ďalší expert združenia ZVVB Martin Šácha pripomína, že Slovensko nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok dosiahnuť 14% obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. „Platí to najmä v korelácii s faktami aké nám dávajú dnešné reálne možnosti elektromobility a vodíka v doprave“ upozorňuje Šácha a dodáva, že úspešný test prevádzky kamiónu na 100 % biopalivový pohon má verejnosti aj štátu ukázať, že dosahovanie stanovenej úspory CO 2 je možné už teraz.

Podľa Šáchu sú slovenské biopalivá funkčné a momentálne najlacnejšie riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. Ich distribúcia nepotrebuje žiadne výrazne investície, ani budovanie novej infraštruktúry, len doplnenie tej existujúcej