Ďalší opilci na slovenských cestách: 18-ročný mladík narazil pri Senici do rodinného domu

Ako uviedla, vodič sa pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepodobne riadne nevenoval šoférovaniu. "S autom zišiel vpravo mimo cestu. So zemou zrovnal živý plot a zastavil ho až múr rodinného domu a skrinka plynomeru. Po nehode museli mladíka so zraneniami previezť do nemocnice v Skalici," informovala Antalová.

Galéria fotiek (3) Vodič sa pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty pravdepodobne riadne nevenoval šoférovaniu

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti 18-ročného vodiča podrobili dychovej skúške. "Pri nej nafúkal viac ako 1,5 promile. Za jazdu pod vplyvom alkoholu ho poverený policajt obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," povedala krajská policajná hovorkyňa.

Okrem vodiča v Štefanove zastavili policajti v nedeľu (6. 11.) ďalších dvoch opitých mužov a jednu ženu. V Holíči v okrese Skalica nafúkal 32-ročný muž 2,21 promile alkoholu, 20-ročná žena z obce Banka v okrese Piešťany 2,13 a 26-ročný vodič v Trnave mal v dychu 1,56 promile alkoholu. "Trojica je riešená v tzv. superrýchlom konaní, taktiež za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Všetkým štyrom vodičom môže za jazdu v opitosti hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok," povedala Antalová.

Za jazdu pod vplyvom alkoholu hrozí vodičovi trojročný zákaz šoférovania

Zákaz šoférovania a tisíceurová pokuta hrozí 29-ročnému vodičovi. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom prekročil maximálnu povolenú rýchlosť a v dychu mal alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

"Diaľniční policajti z Trenčína zastavili na diaľnici D1 v katastri Dubnice nad Váhom 29-ročného vodiča automobilu značky Volkswagen. Maximálnu rýchlosť prekročil o 19 kilometrov za hodinu, v dychu mu namerali 0,92 promile alkoholu," uviedla hovorkyňa.

Policajti podľa nej vodičovi zakázali ďalšiu jazdu, v správnom konaní na dopravnom inšpektoráte mu hrozí zadržanie vodičského preukazu až na tri roky a pokuta až 1000 eur.