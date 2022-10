Neúspešný kandidát na primátora Bratislavy Jakubec zbrojí na všetky strany: Volili len feťáci! Hovorí o podvode

Jakubec kandidoval vo voľbách na kandidátke za stranu ĽSNS, no uspieť sa mu nepodarilo. Nepomohlo ani to, že medzi staršími ročníkmi je známy ako spevák šlágrov. Celkovo dostal vyše 2-tisíc hlasov, no z jeho strany sa mu výsledok nepozdáva. Na sociálnej sieti totiž chrlí oheň a síru na všetky možné strany. Aj keď ľudia jasne ukázali, že ho na čele hlavného mesta mať nechcú, on si ide tradične svoje. Na víťaza primátorskej stoličky Matúša Valla mu chýba len okolo 83 000

VIDEO TB Štátnej volebnej komisie o výsledkoch spojených komunálnych volieb 2022

Opiera sa totiž o hoax, ktorý koluje sociálnymi sieťami. V ňom sa Slováci zamýšľajú nad tým, že voľby musia byť zmanipulované, vzhľadom na 70-minútovú technickú prestávku, ktorú Štátna volebná komisia zaviedla pre zmenu času z letného na zimný. "Oznamujem, že na základe vážneho podozrenia o manipulácii volieb, z viacerých dôvodov a to, že viac ako hodinu mali štatisti ŠÚSR prestávku pri zmene času, mohlo dôjsť k manipulácii hlasov pri sčítaní a nahadzovaní do systému. Každý, koho poznám v Bratislave mi povedal, že ma volil a volili ma ich rodinní príslušníci. Vo vzťahu ku mne k môjmu volebnému výsledku, ale aj k osobnému záujmu o tak zlý volebný výsledok s markantným rozdielom Rudolfa Kusého, budem žiadať o opakovane prepočítanie hlasov. Nie je možné, aby také rozdiely boli medzi kandidátmi. Liberál Vallo a Droba v Bratislave ostali vo svojich funkciách podvodom," konštatoval Jakubec.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Martin Jakubec

Nejde však o jedinú výčitku z jeho strany. Okrem štátnej volebnej komisie a organizácie volieb sa pustil aj do samotných voličov - Bratislavčanov. Hovorí o obrovskom sklamaní nad tým, kam krajina speje. "A ako vidíte ľuďom to dáva krídla a nádej. Idú voliť liberálov, progresívcov a slniečkárov, feťákov, zhúlencov. Toto je zmýšľanie ľudí...Dnes prehrala celá opozícia na celej čiare. Opoziční kandidáti neuspeli ani v Bratislave ani v iných mestách, naopak vyhrali liberálne prúdy, alebo odnože hlasov. Celkovo Bratislava ako metropola skončila," napísal na sociálnej sieti, pričom dodal, že život v nej bude patriť istej skupine ľudí. Do nej podľa jeho slov patria liberáli, bohatí ľudia a feťáci, architekti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Martin Jakubec

Po tom, ako Štatisitcký úrad zverejnil oficiákne výsledky volieb a vyjadril sa aj k voľbám ako takým, napísal Jakubec aj tretí status. A rovnako, ako v predchádzajúcom, sa kriticky oprel do Bratislavčanov. "Práve mi potvrdili členovia z viacerých okrskových komisii, že mnohí voliči boli buď ožratí alebo zhúlení. Takže už vieme, kto volil Valla," uzavrel. Slováci na ňom však po tom, ako statusy publikoval, nenechali jedinú nitku suchú a zniesli na neho tvrdú kritiku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Martin Jakubec

K celej veci sa vyjadrila aj iniciatíva Mladí proti fašizmu. "Zlé jazyky hovoria, že rovnakí kamaráti mu povedali, že je výborný spevák. Rebríčku počúvanosti záhadne nedominuje. Polmiliónová metropola dala Martinovi Jakubcovi 2017 hlasov, mal teda 1,39%. Na víťaza Valla mu chýba len okolo 83 000 voličov. Jakubec má ale odpoveď aj pre neprajníkov a fanúšikov Matúša Valla. Vie, čo stojí za jeho víťazstvom: "Práve mi potvrdili členovia z viacerých okrskových komisii, že mnohí voliči boli buď ožratí alebo zhúlení. Takže už vieme kto volil Valla," zanalyzoval výsledky volieb. Takto to dopadá, keď kandidujú totálne nekompetentní ľudia. Že našiel podporu práve u ĽSNS, hovorí samé za seba," upozornili na sociálnej sieti.