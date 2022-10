Voľby2022: Výsledky podľa samosprávnych krajov: TOTO sú noví predsedovia

Nitriansky kraj povedie po novom Branislav Becík (Hlas-SD, Sme rodina), ktorého volilo 27,49 percenta ľudí. Belica, ktorý bol dosiaľ jediným predsedom Nitrianskeho kraja, tak končí. Zmena nastáva aj v Banskobystrickom kraji. Doterajšieho predsedu Jána Luntera vystrieda vo funkcii jeho syn Ondrej Lunter (nezávislý). Volilo ho 47,53 percenta voličov. V ostatných krajoch doterajší predsedovia obhájili svoje posty. Bratislavský kraj tak opäť povedie Juraj Droba (SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava), ktorého volilo 63,6 percenta ľudí.

Voliči ostali verní

Na čele Trnavského kraja zostáva Jozef Viskupič (OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Magyar Fórum - Maďarské fórum), a to so ziskom 38,56 percenta voličov. Šéfom Trenčianskeho kraja bude naďalej Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), ktorému hlas odovzdalo 67,25 percenta voličov. Predsedníčkou Žilinského kraja zostáva Erika Jurinová (OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca, OKS, SaS), vo voľbách si ju vybralo 32,04 percenta ľudí. Prešovský kraj naďalej povedie Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí), ktorého volilo 42,01 percenta voličov. Post predsedu Košického kraja obhájil Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) so ziskom 51,31 percenta hlasov.