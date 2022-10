Voľby2022: Ďalšie mestské časti Košíc majú svojich starostov

V Kavečanoch bude ďalšie štyri roky starostom Martin Balčík (66,45 %), v mestskej časti Sever František Ténai (46,16 %). Košičania si v Starom Meste zvolili Igora Petrovčika (59,35 %) a v Lorinčíku so 70,30 % Damiána Exnera. Košická mestská časť Myslava bude mať za starostu Františka Beera (54,20 %), v Poľove to bude Roland Lacko (42,53 %) a na Sídlisku KVP Ladislav Lörinc (92 %). Daniel Petrík s 34,98 % bude starostom v mestskej časti Šaca. V košickej časti Západ vyhral Marcel Vrchota (46,6 %) a starostom Dargovských hrdinov bude Dominik Babušík so 62,47 %. Košice-juh povedie Anna Súkeníková (30,87 %) a Krásnu Peter Tomko (79,59 %). So ziskom 66,49 % vyhrala v mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Časť Vyšné Opátske bude mať na čele Viktora Mikluša (27,43 %).