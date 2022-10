VOĽBY2022 Prezidentka povzbudila ľudí na účasť, vyzdvihla význam samospráv

PEZINOK - Prezidentka SR Zuzana Čaputová povzbudila ľudí na účasť na sobotňajších spojených voľbách. Poukázala pritom na význam samospráv, ktorý sa prejavil aj počas pandemickej či migračnej krízy. Myslí si, že samosprávy sú občanom najbližšie. Prezidentka to uviedla po tom, ako odovzdala svoj hlas v materskej škole v Pezinku.

"Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu, organizovaní vecí verejných. Som veľký fanúšik samospráv a myslím si, že ich vplyv, význam a dôležitosť sa ukázali v období posledných kríz," vyhlásila prezidentka. Zaslúžia si podľa nej pozornosť občanov aj politikov. Mrzí ju, že voľby sú trochu v tieni ostatných udalosti.

Pri rozhodovaní, komu odovzdať svoj hlas, má podľa nej v týchto voľbách vplyv osobné poznanie kandidátov. "To je asi najsilnejší argument, keď máme s niekým dlhodobú skúsenosť alebo sme mali možnosť pozorovať prácu toho človeka, jeho osobnú integritu, hodnoty a schopnosti. Toto boli kritéria, ktoré som najmä ja uplatnila," uviedla prezidentka.

To, či bol výber termínu volieb vhodný, podľa Čaputovej ukáže až účasť. "Vnímam aj vo svojom okolí, že množstvo ľudí využilo tento dátum a predĺžené voľno na odcestovanie alebo išli za rodinou v súvislosti so sviatkom, ktorý nás čaká," skonštatovala. V otázke, či bolo dobré voľby do orgánov samospráv miest, obcí a krajov spojiť, si chce počkať na názory odborníkov. Myslí si, že môže ísť o dobrý a efektívny krok.

Výsledky spojených volieb podľa prezidentky môžu byť istým signálom o "veľkej" politike, zároveň by ho však nepreceňovala. "Ľudia majú viac osobných znalostí, stranícka príslušnosť môže byť vôdzkou, ale veľakrát nemusí byť tým, čo rozhoduje," poznamenala. Na Slovensku sa o 7.00 h otvorili volebné miestnosti. Prvýkrát si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka.