AKTUÁLNE Hekerský útok na zariadenia v Národnej rade: Toto tu ešte nebolo, poslanci skončili na 2 týždne!

BRATISLAVA - Na to, že hekeri si zoberú na mušku webové stránky, spravodajské weby alebo klientov bánk, sme v dnešnej dobe viac menej zvyknutí. To, že by sa však nabúrali do systému Národnej rady SR, vyvolalo šok.

archívne video

O hekerskom útoku na Národnú radu SR informoval priamo počas tradičného hlasovania po 11. hodine predseda parlamentu Boris Kollár. Samotné hlasovanie kvôli tomu prerušil na 15 minút, žiadne bližšie informácie však neprezradil.

Problémy sú vážnejšie

Štvrťhodinová prestávka však nakoniec na nápravu škôd nestačila. "Vzhľadom na to, že rozsah technického problému je veľký, veríme, že do 15. hodiny sa ho podarí vyriešiť,“ informoval po chvíli svojich kolegov podpredseda parlamentu Peter Pčolinský. Ako dodal, o 15. hodine by malo pokračovať hlasovanie. Ešte pred tým, o 14. hodine, sa bude konať tradičná štvrtková hodina otázok.

NR SR is out of order. Posted by Ondrej Dostál on Thursday, October 27, 2022

Hnutie Sme rodina dokonca kvôli útoku zrušilo aj tlačový brífing, ktorý sa mal pôvodne konať o 13. hodine v priestoroch parlamentu.

Blok až na dva týždne

Situácia sa však ukázala byť ešte vážnejšia. Po zasadnutí poslaneckého grémia totiž predseda parlamentu Boris Kollár informoval, že schôdza bude preto pokračovať zrejme až 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň.

"Nemáme identifikovaný zdroj tohto problému, riešia to technici," priblížil Kollár. Podľa jeho slov to vyzerá tak, že sa to nepodarí vyriešiť vo štvrtok ani v piatok (28. 10.). Plénum by tak malo pokračovať v rokovaní až v utorok 8. novembra o 9.00 h, o 11.00 h by potom malo byť hlasovanie.

V stredu (2. 11.) má dostať Kollár informácie o tom, či bol problém odstránený alebo nie. "Pokiaľ to nebude odstránené, platí, že začíname 8. novembra. Pokiaľ to odstránia, tak na ďalší deň zvolám schôdzu," dodal.

Nič také doposiaľ nezažili

Sám predseda finančného výboru Marián Viskupič skonštatoval, že nič také tu predtým ešte nebolo.