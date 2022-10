Príprava vrážd prokurátorov: Szabóa budú opäť vypočúvať aj k vražde Kuciaka! Môže sa vyhnúť doživotiu

Na Špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ako zatiaľ jediný a prvý sa ku skutku v celom rozsahu priznal Tomáš Szabó. Ten si už odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody za vraždu novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Szabó tak môže byť prvý, ktorého v kauze odsúdia.

Keďže sa obžalovaný ku skutku priznal, senát pod vedením Ruženy Sabovej dnes rozhodne len o výške jeho trestu. Szabóvi môže súd ponechať 25 rokov alebo mu trest môže sprísniť na doživotie. Na návrh prokurátora Matúša Harkabusa bude Szabó opäť vypočutý aj k prípadu vraža Kuciaka. Szabó s výsluchom súhlasil.