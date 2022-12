Perfektné zjazdovky, magické výhľady a skvelé jedlo: Toto sú naše tipy na zimnú dovolenku!

Galéria fotiek (1) Zdroj: (c) STS Alpresor

VIEDEŇ - #Ak si milovník kvalitnej lyžovačky alebo snowboardovačky, no zároveň si rád dopraješ wellness a chutné jedlo, počas zimy by si mal určite aspoň na niekoľko dní zavítať do Rakúska. Naši susedia sú svojimi lyžiarskymi strediskami preslávení po celom svete a ponúkajú možnosti, aké u nás jednoducho nezažiješ. A to najlepšie? Mnohé najznámejšie oblasti sú od Bratislavy vzdialené len pár hodín cesty autom!