Voľby ovplyvní aj príchod zimného času: Nový systém sčítavania hlasov, urýchli to predbežné výsledky?

V sobotňajších spojených komunálnych voľbách budú voliť obyvatelia 2926 obcí. Zriadených je 6010 volebných okrskov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámili predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Zmenu času pocítia aj pri spracovaní výsledkov

Vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní spojených samosprávnych volieb na 70 minút zastavené prijímanie zápisníc z volebných okrskov v systéme Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Spracovanie výsledkov v rámci okrskových volebných komisií bude prebiehať bez obmedzenia. Dôvodom je snaha vyhnúť sa chybovosti.

"Upozorňujeme vopred okrskové komisie, že bude zbytočné v tomto čase nosiť zápisnice osobne," pripomenul predseda ŠÚ SR Peter Peťko. Okrskové komisie majú podľa neho počkať na obnovenie spojenia.

Nezabudnite, v nedeľu 30. októbra sa čas o 03:00 hod ráno posunie na 2:00 hod ráno!

Prví budú župani a poslanci samosprávnych krajov

Ako prvé sa budú rátať hlasy, ktorými si voliči vyberú predsedov a poslancov samosprávnych krajov. Po nich začnú okrsky spočítavať výsledky v komunálnych voľbách miest a obcí. Výsledky zverejnia jednorazovo za celú obec, mesto alebo mestskú časť. "V prípade výsledkov v Bratislave a Košiciach budú priebežne zverejňovať výsledky vo voľbách primátora v jednotlivých okrskoch," priblížil vedúci oddelenia volieb ŠÚ SR Jozef Brinda.

ŠÚ SR pripravuje prezentáciu priebežných výsledkov a následne definitívnych. Zverejňovať ich budú na stránkach volbysr.sk, kde si môžete vybrať výsledky, ktoré si budete chcieť pozrieť. "Neoficiálne výsledky začneme zverejňovať priebežne hneď po zatvorení volebných miestností, predpokladám, že tie prvé by mali byť známe o 20.30. Aktualizované budú v 30-minútových intervaloch," uviedol predseda ŠÚ SR.

Mená nových županov, primátorov, starostov a poslancov by sme mohli definitívne poznať v nedeľu okolo poludnia alebo popoludní. "Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia," informoval Peťko. Keďže ide o prvé voľby plne spracovávané elektronicky, malo by to podľa predstaviteľov ŠÚ SR skrátiť čas sumarizácie, no samotné sčítavanie je tak ako doteraz v rukách okrskových komisií.

Veria, že systém nepadne

Prípadné technické problémy či možné hekerské útoky by spracovanie výsledkov nemali narušiť. "V každom prípade máme pre prípad potreby prichystaný bezpečnostný projekt," uistil Peťko. Úrad má vypracovaný kompletný bezpečnostný projekt, ktorý je v utajovanom režime. Priprvené sú aj výjazdové tímy, ktoré vedia prísť osobne do okrskovej komisie, v ktorej by mali problémy s pripojením. ŠÚ SR sa rozhodol vykonať pred voľbami tri skúšky systému, tretiu sa práve aktuálne deje.