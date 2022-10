Ondrej Lunter má najväčšiu šancu zvíťaziť vo voľbách Banskobystrického župana: Šance Polónyho sa zvýšili, Modranský sa vzdal

Podľa prieskumu agentúry SANEP sa na prvom mieste preferencií umiestnil Ondrej Lunter, ktorému by dalo hlas skoro 30 percent obyvateľov Banskobystrického kraja. Podporujú ho strany SaS, KDH, PS, Spolu, OKS a Aliancia. Ak by sa voľby konali v čase zberu údajov, hneď za Lunterom by sa umiestnil Adrian Polóny, ktorý v prieskume získal 24,6 percenta. Na treťom mieste v prieskume sa umiestnil Marek Kotleba a za ním nasleduje Rudolf Huliak.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SANEP

Na chvoste prieskumu sa ocitol Michal Albert, ktorý získal podporu Komunistickej strany Slovenska a v čase prieskumu by ho volilo 2,5 percenta voličov.