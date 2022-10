PRIESKUM odhaľuje predvolebné dianie v Bratislave: Októbrové výsledky sú jasné a vyhral by Vallo

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo by v októbri vyhral komunálne voľby a zostal by vo svojej primátorskej stoličke aj v ďalšom volebnom období. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.