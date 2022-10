Prvý prípad volebnej korupcie na východe: Do pomerne neznámej obce Roštár napochodovali kukáči NAKA!

Galéria fotiek (2) NAKA zasahovala v obci Roštár.

ROŽŇAVA/ROŠTÁR - Je to neuveriteľné, ale krátko pred komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia už o týždeň v sobotu, sa v obci Roštár odohrala veľká policajná akcia. Príslušníci NAKA do, pre verejnosť pomerne neznámej obce, nabehli so všetkým čo mali a vyšetrovali volebnú korupciu! To je určite len niekoľko dní pred oficiálnym otvorením volebných miestností s urnami určite nepríjemné.