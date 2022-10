Počas pandémie COVID stál v prvej línii: Najmladší mestský poslanec šokuje svojimi príbehmi: Ocenila ho aj prezidentka Čaputová

Boli ste zvolený za najmladšieho poslanca mestského zastupiteľstva. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Poprad?

Po štyroch rokoch v pozícii opozičného poslanca som už bol unavený. Investoval som množstvo času a energie do pandémie COVID-19. Tej energie, ktorá mi ostávala, už bolo skutočne málo, no po diskusiách s ľuďmi v mojom okolí a s mojou rodinou som pochopil, že moja misia ešte nie je dokončená. Veľmi veľa vecí, ktoré sme chceli naštartovať, sa za toto volebné obdobie neurobilo. Práve preto som si povedal, že to opäť skúsim. V našom tíme máme kvalitných a pripravených kandidátov, medzi ktorými nájdete nové tváre, ale aj skúsených komunálnych politikov.

V prípade, že nám ľudia prejavia dôveru, sa budeme snažiť o iný typ politiky. O politiku otvorenej komunikácie. My chceme predovšetkým ľudí spájať, nie rozdeľovať. Budeme presadzovať nové myšlienky s cieľom naše mesto modernizovať. Chceme riešiť veci, ktoré mesto dlhodobo zanedbávalo. Aj teraz pri energetickej kríze vidíme, že mesto na ňu nebolo dobre pripravené. Popradu chýba dlhodobý plán vo viacerých oblastiach. Žiaľ, vždy na to doplatia len obyvatelia. Uvediem príklad zatepľovania verejných budov, ktoré mesto bude kvôli znižovaniu energetickej náročnosti musieť podstúpiť. Aktuálne bude táto aktivita niekoľkonásobne drahšia ako by bola v minulosti, keby mesto bolo pripravené. Preto som sa rozhodol, že do toho pôjdem. Som pripravený urobiť zmeny k lepšiemu, no v rukách to majú Popradčania. Oni 29. októbra rozhodnú.

Čo súčasnému primátorovi najviac vyčítate?

Súčasný primátor Anton Danko, napriek tomu, že je v popradskej samospráve už takmer 20 rokov, nevedie mesto s dlhodobou víziou. Áno, sú veci, ktoré sa v Poprade podarili, no väčšina rozhodnutí je takých, ktoré sa pozerajú len na horizont najbližšieho roka alebo volebného obdobia. Mesto bez vízie a bez riešenia dostupného bývania pre mladých prišlo za 19 rokov o viac ako 6 000 obyvateľov. Dnes sme už pod hranicou 50 000 obyvateľov. Dôsledkom toho príde Poprad ročne o viac ako 1,4 milióna eur z podielových daní.

Aké je to vysvedčenie pre primátora, že mesto sa prepadáva v transparentnosti?

Nie veľmi lichotivé. Oproti roku 2018 sme sa prepadli z 20. na 59. miesto. Občania Popradu toto vnímajú pri bežných rozhovoroch či každodennom živote v meste. Témy, ktoré medzi nimi rezonujú, sa odrážajú aj v podrobnejšom hodnotení. Napríklad v transparentnosti predaja a prenájmu majetku sme padli zo 76 % na 28 %. Pod vedením primátora Danka mesto Poprad predalo majetok za 32 miliónov eur. Ako rodený Popradčan nemám pocit, že by sa za tieto prostriedky výrazne zvýšila kvalita života v meste alebo úroveň verejného priestoru, napríklad na sídliskách.

Dlhodobo sa venujete zdravotníctvu a pomáhali ste aj počas pandémie Covid-19. Aké sú vaše skúsenosti so zdravotníctvom? Čo by ste navrhovali zlepšiť?

Zaujímavé, že sa na tomto mieste budem opakovať, no rovnako si myslím, že zdravotníctvo v našej krajine nemá víziu, aspoň nie na najbližších 15 – 20 rokov. Pandémia COVID-u bola špecifická kríza, ktorá sa opakuje raz za desiatky, možno sto rokov, no v plnej nahote odhalila dlhodobo neriešené problémy v zdravotníctve. Ukázala absolútne podcenenie stavu personálu, vzdelávacích kapacít lekárov, sestier, záchranárov a ďalších povolaní, v kombinácii s ich odlivom do zahraničia. Zdravotníci však za hranice neodchádzajú len kvôli platom. Sú to aj pracovné podmienky, vybavenie, stav nemocníc a neinvestovanie do nemocníc. Teda ak to zhrniem, potrebujeme predstaviť víziu zdravotníctva na 20 rokov, stabilizovať personál a rozumne investovať do infraštruktúry.

Ako zdravotník sa určite stretávate s množstvom trápení ľudí. Ktorý príbeh vášho pacienta vás chytil za srdce?

Tých príbehov som za moju 18 ročnú prax zažil veľa. Mnohé z nich boli skutočne tragické, no nezabudnem na moment, keď nás zavolala manželka, ktorej muž išiel do lesa píliť stromy a dlho sa jej neozýval. Keď sme prišli na miesto nešťastia, z vrtuľníku sme videli nehybné telo zavalené konárom. O to väčšia rana pre mňa osobne bola, keď na miesto nešťastia prišla tehotná manželka zosnulého pána. Bola to mladá rodinka, ktorá mala celý svoj krásny život pred sebou. Cestou z nešťastia sme s kolegami len ticho sedeli so slzami v očiach. Uvedomil som si, ako sa v sekunde dokáže život úplne zmeniť.

Vašu prácu ako zdravotníka a prezidenta komory záchranárov ocenila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aké bolo stretnutie s ňou a čomu vďačíte za takéto veľké ocenenie?

S pani prezidentkou sa stretávame niekoľkokrát do roka a je to buď pri upozorňovaní na problémy v našom zdravotníctve, alebo naopak, pri ocenení práce všetkých, ktorí sa v krajine starajú o pacientov, chorých a slabých. Tieto ocenenia nevnímam nejako individuálne, je to veľká pocta obrovskému tímu odhodlaných zdravotníkov, ktorí napriek rôznym úskaliam spravia pre pacienta čo najviac. Som rád, že niekto to v našej krajine vidí a morálne nás ocení.

Poprad za posledných 20 rokov neustále klesá v počte obyvateľov. Čo podľa vás spôsobuje tento pokles a ako dosiahnuť opätovný rast?

Ako som už naznačil, je to najmä problém dostupného bývania, chýbajúca vízia a chuť sa touto problematikou skutočne zaoberať. Všetci poznáme ten príbeh. Deti v Poprade bývajú u rodičov kým nedokončia strednú alebo vysokú školu. No potom prichádza čas osamostatniť sa. Časť mladých Popradčanov zostane pracovať v meste, v ktorom vyštudovali, no veľká časť ostáva aj ďalej pracovať v Poprade. Tí, ktorí tu ostanú a chcú si založiť rodinu, však majú veľký problém nájsť si vhodné bývanie.

V čom vidíte najväčší problém v hľadaní bývania?

Prenajať si v Poprade štartovací byt, kde môžu mladí obyvatelia začať samostatne bývať, je nemožné. Takýchto bytov máme 0 (slovom nula). Získať mestský nájomný byt na dlhodobejšie bývanie je rovnako nemožné. Všetky sú väčšinou staré a obsadené. Komerčné byty, ktoré boli v Poprade za posledné roky postavené, nie sú dostupné bežným Popradčanom a mnohé z nich zívajú prázdnotou. Rovnako je problém postaviť v Poprade rodinný dom. Dá sa to, no len na pár voľných pozemkoch, za ktoré si predajcovia pýtajú viac ako 200 eur za meter štvorcový. Za 160 000 eur tak získate len zelenú lúku, na ktorej ste ešte ani nevykopali základy, v lepšom prípade vám k tejto lúke vedie aspoň cesta a svieti pouličná lampa.

Akým spôsobom chcete do Popradu opätovne prilákať ľudí? Vidíte nejaké riešenie ako vybudovať nové možnosti bývania?

Opätovný rast dosiahneme len kombináciou dvoch krokov. Základom ja výstavba dostupných bytov pre mladých. Taktiež by sme mali pritiahnuť zamestnávateľov z iných odvetví, najmä IT sektora. Mnoho ítečkárov volí po Bratislave ako druhú možnosť na prácu a bývanie práve Poprad. Dnes dokážu pracovať prakticky odkiaľkoľvek. Poloha Popradu je z viacerých pohľadov skutočne ideálna. Náš tím, ktorý sa uchádza o hlasy voličov, si dal ambiciózny cieľ, vybudovať v Poprade v priebehu desiatich rokov 1 250 bytov. Ide o kombináciu štartovacích bytov, klasického nájomného bývania, komerčného cenovo dostupného bývania, verejno-súkromných partnerstiev v oblasti výstavby a prípravy lokalít pre výstavbu rodinných domov. Dá sa to. Za uplynulé štyri roky bolo v Poprade dokončených 600 bytov, no tieto byty sú drahé a pre bežných Popradčanov nedostupné. A ako môžete vidieť, my sa s tímom nepozeráme na štyri roky, teda na jedno volebné obdobie. Máme víziu najmenej na 10 rokov, na ktorej musíme poctivo pracovať deň čo deň.

Aktuálne na Slovensko mieri energetická kríza, ktorá zasiahne množstvo domácností. Máte plán, ako v takejto situácii postupovať?

Mesto Poprad za predchádzajúceho vedenia v roku 2017 zriadilo vlastnú Popradskú Energetickú Spoločnosť (PES), ktorá dodnes dodáva teplo do viac ako 14-tisíc domácností v meste a ušetrila občanom od svojho vzniku viac ako 4 milióny eur. Procesy v tejto spoločnosti dnes stagnujú a potrebujeme ju znova nakopnúť, pretože bude dôležitým nástrojom zvládnutia tejto krízy. Podporíme tiež vytvorenie a činnosť poradenského centra, ktorého úlohou bude pomoc pri podávaní žiadostí pre Plán obnovy napríklad pre projekty fotovoltaických panelov pre bytové domy, ktoré dosiahnu želanú energetickú úsporu.

Súčasný primátor je spojený s množstvom káuz, či už je to Gorila, alebo predaj Aqua City Poprad. Ako vnímate jeho sľub opätovného vybudovania letného kúpaliska?

Staršie kauzy pána primátora Danka nebudem hodnotiť, o tých si vedia čitatelia a Popradčania spraviť názor aj sami. Sľúbil som občanom aj politickým súperom, že moja kampaň bude čistá, nebude založená na očierňovaní, ale na poukazovaní na konkrétne dlhodobé problémy. Samozrejme budem poukazovať aj na chybné rozhodnutia mesta a primátora a najmä prinášať dlhodobé riešenia.

Prepáčte, ale nad sľubom pána primátora vybudovať letné kúpalisko v Poprade sa smejem. My sme predsa jedno mestské kúpalisko mali. Bolo mestské, potrebovalo investície, tak mesto vložilo svoj podiel v podobe pozemkov a geotermálneho vrtu do súkromnej spoločnosti. Z tohto vzniklo popradské Aqua City. Akvapark sa postupom času stal obľúbeným miestom najmä pre zahraničných a mimopopradských návštevníkov. Pre domácich však, žiaľ, postupne klesali benefity, stúpali ceny a už to nebolo dostupné mestské kúpalisko pre bežné rodiny. Potom prišiel primátor Danko s návrhom na odpredaj 15 % podielu mesta väčšinovému vlastníkovi. Predaj som kritizoval už v novembri 2020. Cena, ktorú mesto dostalo za predaj, bola nízka. Pri hlasovaní som sa zdržal. Súhlasím, že akvapark potreboval rozvoj, ale nie za takýchto podmienok. Mesto nepredalo len podiel v akvaparku, ale nenávratne aj samotný geotermálny vrt v jeho areáli. Pán primátor chce teraz stavať letné kúpalisko? Minieme milióny na nový vrt na opačnom konci mesta, keď sme už jeden lacno predali? Je to smutné a na smiech zároveň.

