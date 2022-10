Otrasný prípad v Bratislave! Tomáš bol s priateľom na večeri, po nevinnej puse prišiel šok: Facka aj urážky

V sobotu večer, tri dni po streľbe v Bratislave, pri ktorej mladý vrah Juraj K. zabil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, sa Tomáš so svojím priateľom vybrali na výlet do Bratislavy. Ubytovali sa v hoteli a rozhodli sa, že sa pôjdu najesť do reštaurácie v blízkosti ich ubytovania.

"V podstate sa nestalo nič výnimočné, kým si asi o tri stoly vedľa neprisadli dvaja muži a jedna žena," hovorí Tomáš. "Aj napriek tomu, že viem aké je na Slovenskú dekórum, na moment som sa pozabudol a dali sme si takú tú polsekundovú pusu, ktorú zvyčajne pri partnerovi neregistrujete, nepríde vám, že je to niečo nebezpečné, pohoršujúce. V podstate na to hneď zabudnete, lebo dúfate, že takýchto momentov bude ešte milión," opísal situáciu. "Nebezpečné a pohoršujúce" to však zrejme prišlo trojici pri neďalekom stole.

Pochod za odsúdenie nenávisti v Bratislave

archívne video

Jeden z dvojice mužov po nich začal hádzať podpivníky. Keď na to nereagovali, začal sa ich pýtať, že čo si to dovoľujú. "Keďže som na tú pusu už dávno zabudol, tak som len nechápavo krútil hlavou. Priateľ sa ho po anglicky spýtal, že čo má za problém. A vtedy sa to spustilo, nadávky na nás, ľudí z našej menšiny, na rasu môjho partnera, na moju rodinu a otázky typu ako sa opovažujeme si dať pusu na verejnosti," hovorí Tomáš s tým, že vtedy mu došlo, kde je problém. V kontexte nedávnych strašných udalostí zo Zámockej, sa nechcel nechať zastrašiť, preto sa agresívneho muža spýtal, či on môže pobozkať svoju partnerku. "Odpoveď bola jasná, on môže, ale ja nie, lebo oni sú ozajstná rodina. Tu sa už zapojila aj partnerka, s hysterickým vykrikovaním, že muž žena a dieťa sú rodina. Nasledovalo búchanie po stole, vety typu, že terorista na Zámockej urobil dobre a je škoda, že sme tam neboli vtedy aj my. To už som nedal a povedal mu, že za tie slová, ešte bude niesť zodpovednosť. Na to sa zdvihol, že je čas mi dať po papuli, zastavila ho partnerka s tým, aby sme radšej išli preč, lebo ešte nevieme, čoho je schopný," spomína Tomáš.

Manažér ich z reštaurácie vyhodil

Až po nejakej chvíli, keď už bol muž dostatočne agresívny, si celú situáciu začal všímať manažér reštaurácie. Ten sa muža spýtal, čo sa deje. "Buze*anti sa tu bozkávali," znela odpoveď muža. Manažér sa Tomáša a jeho priateľa opýtal, či je to pravda. Keď mu Tomáš odpovedal, že si dali pusu, manažér ich požiadal, aby podnik opustili. "Neveril som vlastným ušiam, pre istotu som sa ešte niekoľkokrát opýtal, či to myslí vážne, lebo my sme nič protizákonné neurobili," nechápe Tomáš. No manažér aj tak trval na tom, aby podnik opustili.

"Pri takomto jednaní som mu povedal, že nemôže teraz od nás čakať, že mu zaplatíme. To už chlapík od vedľajšieho stola nerozdýchal a s hysterickým kričaním, že bu*ny nechcú zaplatiť prišiel ku mne. To už sa aj manažér vyhrážal, že zavolá políciu, s čím som viac než súhlasil a hovoril mu, že to mal urobiť už skôr. Polícia z ich strany však neprichádzala do úvahy, efektívnejšie boli vyhrážky. Keď som sa snažil zavolať políciu ja s tým, že zaplatím potom, keď príde polícia, už letela facka," opisuje Tomáš, no dodáva, že útočník netrafil. Políciu sa im napokon podarilo zavolať, no potom, ako prišla, ich čakalo ďalšie prekvapenie.

Galéria fotiek (2) Matúš a Juraj, ktorých zastrelil mladý terorista pred podnikom Tepláreň

Zdroj: Ramon Leško

Tomáš opisuje, že keď prišla polícia, vinníka mali jasného - ich, lebo odmietali zaplatiť. Medzitým však už účet vyplatili. Policajti ich teda vypočúvali vonku, zatiaľ čo agresívneho muža vnútri. Policajti im povedali, že oni s nimi problém nemajú, no toto je Bratislava a nemali by sa tu ukazovať. Po čase sa dozvedeli, že to, čo hovoria oni, sa nezhoduje s výpoveďou agresívneho muža, barmana a manažéra. Na ich naliehanie a zapnutie kamery na telefóne, polícia nakoniec vypočula čašníčku, ktorá povedala, ako sa situácia stala naozaj.

"Keď sme naliehali na to, aby si pozreli aj kamerový záznam, tak povedali, že ho manažér reštiky odmietol poskytnúť a policajti s tým bohužiaľ nemôžu nič robiť. Ak by ste si mysleli, že tu to skončí, tak nie. Keď sme chceli podať trestné oznámenie, začalo sa lustrovanie v priateľových dokladoch, otázky že čo robíme v Bratislave, aby som nezabudol, tak útočník nemal pri sebe občiansky preukaz, tak ho nemohli legitimovať, a potom prišlo na radu vysvetľovanie, že podať trestné oznámenie aj tak nemôžeme, lebo sme mali alkohol," hovorí Tomáš s tým, že vypili tri pivá, jednu colu a jeden Fernet.

Prezidentka Zuzana Čaputová na pochode za odsúdenie nenávisti

archívne video

"Policajti sa nás snažili odhovoriť od toho, aby sme podali trestné oznámenie, lebo vraj sa tým aj tak nič nevyrieši, pretože takých prípadov sú denne desiatky. Zatiaľ, čo nás presviedčali, že nemáme šancu získať nápravu, ten kto nás napadol v pohodičke odišiel, aj keď mal čakať. Ešte sme mali pekný asi 15 minútový pokec s chalanmi policajtami, ktorí síce boli príjemní, no môjmu priateľovi dali peknú lekciu o tom aký je život na Slovensku," dodal Tomáš.

Reštaurácia sa ospravedlnila

Tomáš názov reštaurácie zverejniť nechcel. Poprosilo ho o to aj jej vedenie, ktoré sa mu za vzniknutú situáciu ospravedlnilo a ubezpečilo, že celú situáciu prejednalo aj s manažérom daného podniku. "Uvedomil si, že jednal skratovo, pretože sa obával, že zákazník, ktorý vás napadol, začne ničiť vybavenie reštaurácie. Požiadať vás o zaplatenie mu v tej chvíli prišlo ako najjednoduchšie riešenie. Bol mnou poučený, ako sa má správať v takýchto prípadoch, ale pevne verím, že sa to už opakovať nebude," vyjadrilo sa vedenie.

Tomáša zároveň uistili, že si plne uvedomujú, aká je situácia na Slovensku po udalostiach na Zámockej ulici a dištancujú sa od akejkoľvek nenávisti. "Trestné oznámenie som podával až včera (v utorok, pozn. red.) poobede," povedal pre Topky Tomáš. Dodal, že policajti, ktorí prípad riešili na mieste, mu neprišli homofóbni. "Skôr mi to prišlo ako neochota sa daným problémom vôbec zaoberať," povedal.

V prípade sme oslovili aj bratislavskú krajskú políciu, ktorá nám potvrdila, že sa incidentom zaoberá. "Policajti prvého bratislavského okresu boli vyslaní v sobotu (15.10.2022) krátko po 22.00 h na základe telefonického oznámenia na linke 158 do reštaurácie hotela na Dvořákovom nábreží v Bratislave. V zmysle oznámenia mali dvoch návštevníkov reštaurácie napadnúť iní ľudia z dôvodu ich orientácie. Policajti sa po príchode na miesto skontaktovali s poškodenými, ako aj s ostatnými zainteresovanými osobami, vrátane personálu reštaurácie, pričom v dobe príchodu hliadky polície na miesto nedochádzalo k páchaniu protiprávneho konania," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Dodal, že polícia sa prípadom zaoberá a vo veci už boli vykonané potrebné úkony.