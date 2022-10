AKTUÁLNE Rázne rozhodnutie kandidáta na šéfa BBSK Modranského: Po zverejnení prieskumu končí! Veľké spájanie síl

V pondelok 17. októbra sa konala diskusia medzi kandidátmi na banskobystrického župana, kde sa stretli všetci doterajší kandidáti. Medzi nimi aj Marek Modranský, ktorý svoj priestor využil aj na predstavenie rázneho rozhodnutia – z kandidatúry odstupuje. „Cítim, že by kraj mal viesť manažér, ktorý má skúsenosti a v kríze bude vedieť, čo má robiť. Touto cestou svoju kandidatúru sťahujem,“ povedal v diskusnej relácii TV JOJ Na hrane. Doteraz nebolo zrejmé, čo je dôvodom jeho krokov, ani to, v prospech koho sa Modranský vzdáva, no tieto informácie už známe sú. Je to Adrián Polóny. Modranský to potvrdil pre Topky.sk.

Archívne VIDEO Nový kandidát na župana BBSK Marek Modranský

Podľa prieskumu z televízie mal Modranský, ktorý skončil na štvrtom mieste, 9,3 percenta, rovnako, ako iný kandidát – Marek Kotleba. Naopak, Polóny, s ktorým spája sily, niečo menej ako 10 percent. Najviac mal Ondrej Lunter, ktorého by chcelo voliť takmer 60 percent voličov. Modranský sa podľa vlastných slov rozhodol spojiť sily, aby došlo v kraji k zmene. Ako vysvetlil, Polónyho pozná dlhé roky, dokonca spolu pracovali v SAD Zvolen a dostal od neho prísľub, že v prípade, ak voľby vyhrá a stane sa novým predsedom kraja, bude naplnený aj Modranského program. Avšak, o tom, či už v rámci dohody padli aj dohody o budúcich postoch na banskobystrickej župe, sa nechcel vyjadrovať. „Z môjho pohľadu je predčasné hovoriť o rozdávaní funkcií. Teraz je našou prioritou to, aby sme boli úspešní. Určite však bude musieť byť medzi nami úzka spolupráca, aby sa program pre ľudí podarilo napĺňať,“ uviedol pre Topky.sk.

Toho, že by sa voliči, ktorí ho chceli voliť, rozhodli podporiť iného kandidáta, ako Polónyho, sa podľa vlastných slov neobáva. „Voliči by mali pochopiť, že sa stávam súčasťou programu iného kandidáta s tým, že doň zakomponuje aj body môjho programu. Tu nejde o nejaké sympatie tvári, ale je to snaha o zmenu k lepšiemu,“ dodal.

Podľa jeho vlastných slov však iný kandidát nebol pre Modranského možnosťou. „Kandidoval som z dôvodu, že vládnutie Lunterovcov posledných päť rokov som vnímal skôr ako marketingové sľuby, než reálne výsledky. Na začiatku ich volebného obdobia som bol dokonca súčasťou ich tímu, kde som im spracovával programové priority kraja. Za päť rokov však z nich neurobili takmer nič. A to ma najviac mrzí, že sme stratili päť rokov a rozhodli sa ísť úplne inou cestou. Luntera som teda neoslovoval so žiadnym návrhom spolupráce a rovnako som si nenárokoval podporu ani od žiadneho politického subjektu,“ uzavrel.