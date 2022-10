Ten má ale odvahu! TOP SYMPAŤÁK volieb dokázal spojiť ľudí s rôznou farbou tričiek a na rôznych pozíciách, aby počul, kedy bude mať TOTO...

„Každé ráno vozím dcéru do školy po moste, o ktorom viem, že statici ho odsúdili na spadnutie. Je to neskutočné, aby sme čakali doslova na nešťastie. Rozhodol som sa konať!“ Pechovskému sa podarilo posadiť za jeden rokovací stôl štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR, rovno investičného riaditeľa z NDS, primátora Banskej Bystrice, vice župana Banskobystrického samosprávneho kraja, poslanca NR SR a súčasného miestneho poslanca, aby počul kedy bude mať v jeho mestskej časti nový most!

Galéria fotiek (4)

„Už dlhodobo sa snažím spájať ľudí, a je mi jedno aké majú tričko. Máme tu problémy, ktoré sme schopní vyriešiť len spojením síl a kompetencií. Povedal som si, že je nutné, aby sa prišli pozrieť na miesto činu, priamo na inkriminovaný most, a tak som pripravil rokovanie ako sa patrí. Spolu s podpredsedníčkou občianskej rady sme to vyhlásili v rozhlase a prišli aj ľudia, odrazu sme mali na pľaci všetkých kompetentných, médiá a ľudí z mestskej časti Šalková kde nám ide o život, pretože most môže spadnúť. Bolo nás tam toľko, že niektorí nepočuli vyjadrenia do médií, a preto sme urobili ešte besedu v kultúrnom dome,“ vyjadril sa Pechovský.

Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa sa podarilo na vybudovanie nového mosta cez Hron v mestskej časti Šalková, ale aj na dobudovanie R1 smerom z Banskej Bystrice na Slovenskú Ľupču alokovať čiastku až 82 miliónov eur a tak sa s implementáciou môže začať takmer okamžite.

„V súčasnosti paralelne prebieha stavebné konanie na prvú etapu R1 a súčasne budeme vyberať aj zhotoviteľa na túto stavbu. Predpoklad je, že vďaka tomu ušetríme asi šesť mesiacov. Niekedy v polovici roka 2023 by sme mohli mať vybraného zhotoviteľa," konštatoval investičný riaditeľ NDS Stanislav Beňo.

Galéria fotiek (4)

„Táto celá infraštruktúra v mestskej časti Šalková je ako lego. Vedie totižto tadiaľto aj cyklotrasa smerujúca do východnej časti nášho okresu, je tu preložisko pre vodákov, kde sa denne v špičke vylodí aj 900 ľudí a takmer okamžite znemožnia prechod áut a skomplikujú dopravnú situáciu. Je tu priemyselná časť, lom, odkiaľ prechádzajú cez našu Šalkovú a most aj nákladné autá. Máme tu vodnú elektráreň, ktorá zdúva hladinu Hrona, kanalizáciu, ktorá prechádza popod infraštruktúrne prvky, optický kábel a mnoho ďalších aspektov, ktoré treba zohľadniť pri vízii novej dopravnej situácie v Šalkovej. Dnes som si však istý, že tak, ako tu stojíme, dokážeme toto lego spoločnými silami poskladať a celá časť východného Banskobystrického okresu sa bude tešiť z nových možností,“ dodal Pechovský.

Advertoriál pripravený v spolupráci s kandidátom na poslanca mesta Banská Bystrica v obvode Uhlisko, Majer, Šalková a Sanica a poslanca VÚC BBSK za Banskobystrický okres Martinom Pechovským.