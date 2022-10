ROZHOVOR s kandidátom na primátora Bartošom: V Trnave chýba reálna diskusia o dôležitých krokoch

- Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?



Rozhodnutie kandidovať som prijal po desiatkach rozhovorov s ľuďmi z rôznych oblastí, ktorí žijú v Trnave a nie sú spokojní s jej vývojom. Pociťujeme absenciu reálnej diskusie o dôležitých krokoch vedenia mesta a o jeho fungovaní. Bez akejkoľvek diskusie s obyvateľmi mesta sa vytvárajú rôzne štúdie, projekty, realizujú sa stavby, nezodpovedná finančná politika. Mesto Trnava plní sny iba niektorých záujmových skupín. Chýba tu reálna koncepcia na všetkých úrovniach nášho života, ktorá by sa realizovala v prospech všetkých Trnavčanov.

Trnava je v súčasnosti jedno z najkrajších slovenských miest. Treba si však uvedomiť, že to je dôsledok zodpovedného spravovania a vedenia mesta v dvoch dekádach po Novembri ´89. Ak by vtedy neboli vytvorené dobré podmienky rozvoja, ťažko by dnes bolo možné investovať do rozvoja oddychových zón, cyklistiky a podobne. Životný štýl sa v súčasnosti výrazne odlišuje od toho spred desiatich či dvadsiatich rokov, preto je irelevantné porovnávať, aké boli možnosti vyžitia vtedy a dnes. Myslím si však, že si tu žijeme nad pomery, čo je dlhodobo neudržateľné. Máme najvyššie dane na Slovensku, a pritom sa stále nepodarilo vymyslieť efektívny systém mestskej hromadnej dopravy, či dobudovať v spolupráci so štátnymi orgánmi tak potrebnú dopravnú infraštruktúru. Za najväčšie negatívum v celom procese riadenia mesta však považujem absenciu slušnosti, vzájomnej ohľaduplnosti, úcty a ochoty komunikovať.



- Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú, a ako na ne chcete reflektovať?

Najvážnejší problém bude finančná situácia z dôvodu nárastu cien energií. Nebude možné realizovať ľúbivé projekty, ktorých vizualizácie súčasné vedenie radnice nepretržite chrlí na sociálnych sieťach. Bude treba zabezpečiť základný chod mesta – svietiť a kúriť v školách. Intenzívne treba na príslušných úrovniach rokovať so subjektmi, ktoré určujú legislatívny rámec fungovania štátu, pretože ak je zle nastavený systém, nemôžeme dosiahnuť dobré výsledky. Kľúčová je aj oblasť životného prostredia, a to nielen z hľadiska starostlivosti o zeleň, ale predovšetkým v zabezpečení efektívneho riešenia pre spracovanie stále sa zvyšujúceho množstva odpadov. Trnava môže byť cieľovou stanicou pre inštaláciu modernej, takmer bezemisnej technológie, ktorú sme interne nazvali Liquidka. Táto technológia dokáže pomocou chemicko-fyzikálneho procesu a elektrolyzérov zužitkovať komunálny odpad a bez emisií z neho vytvoriť metanol, ktorý má veľmi široké využitie, či už v priemysle, alebo aj v osobnej, nákladnej či leteckej doprave. Týmto spôsobom dosiahneme zníženie poplatku za odpad. Dlhodobo vážny problém je doprava. Treba sa zaoberať priepustnosťou hlavných ťahov a nezahusťovať premávku nezmyselným budovaním cyklochodníkov, ktoré sú využívané len minimálne. Na cyklochodníky doplácajú aj pokojné štvrte s rodinnými domami, kde sa skomplikovali možnosti parkovania. Na prehodnotenie je zrelá celková parkovacia politika, prijímaná bez odbornej diskusie. Zefektívniť chceme aj mestskú hromadnú dopravu.



- Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnave zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



Okrem už spomínaných oblastí dopravy a životného prostredia považujem za prioritu zlepšenie komunikácie s obyvateľmi a komunikácie s podnikateľským sektorom, ktorá je v súčasnosti nulová. Práve podnikateľský sektor je zdrojom ďalších príjmov mesta, preto jeho rozvoj automaticky znamená aj rozvoj mesta, a to najmä vďaka podpore aktivít Trnavčanov vo sfére kultúry a športu. Pre mňa je kľúčové vytvárať podmienky nielen pre voľnočasové vyžitie, ale najmä pre pracovné uplatnenie obyvateľov mesta na jeho území. Významné investície si vyžiada aj športová infraštruktúra, ktorá je hlavne v halových športoch katastrofálna. Väčšina klubov má tréningy jednotlivých družstiev porozhadzované po rôznych telocvičniach v meste a v okolitých obciach. Stáva sa, že cez víkend, keď majú tieto družstvá športové zápasy, je mestská hala obsadená kvôli podujatiu nešportového charakteru. Mesto by malo vytvoriť ideálne podmienky na rozvoj všetkých druhov športu, ktoré sú atraktívne pre Trnavčanov, a do ktorých sa aktívne zapájajú. Finančne musí tiež rovnocenne pristupovať ku všetkým klubom a druhom športu. Trnava – to je futbal, hokej, cyklistika, basketbal, dávno zabudnutá hádzaná, bojové športy, florbal, golf, atletika. Treba hľadať a nájsť vhodné riešenia, aby žiaden klub nemal pocit, že je piatym kolesom na voze, že jeden druh športu je mestom preferovaný na úkor ostatných odvetví. A v neposlednom rade mesto musí nájsť spôsob, ako podporovať mladé talenty, výchovu budúcich aktívnych športovcov. Jeden z možných spôsobov je napríklad vybudovanie samostatnej športovej základnej školy s vlastnými osnovami a personálom.



- Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Moji spolupracovníci z občianskeho združenia Trnava pre každého budú mať na hlasovacích lístkoch pri svojom mene názov strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Pri nezávislých apolitických kandidátoch totiž volič na hlasovacom lístku ťažšie rozlíši, kto stojí za víziami konkrétneho kandidáta. S týmto politickým subjektom sme sa dohodli na spolupráci, pretože zoskupuje starostov a primátorov po celom Slovensku, a zároveň dáva príležitosť zviditeľniť sa nezávislým kandidátom, ktorí stoja za víziou kandidáta na primátora.



Na post primátora Trnavy kandidujú okrem Baroša ako nezávislí súčasný primátor Peter Bročka a Matej Lančarič, Marián Galbavý za SaS, Sme rodina, ODS a Šanca, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti.