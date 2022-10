Masaker na Zámockej ulici v Bratislave: VIDEO Strelec si obete vyhliadol! Pátra po ňom polícia

Ďalšia tragédia v Bratislave! Na Palísadach aktuálne prebieha policajná akcia. Strieľalo sa na Zámockej ulici, streľba si vyžiadala dvoch mŕtvych. Má ísť o dvoch mužov do 30 rokov. Podľa našich informácií má ísť o podnik, v ktorom sa stretáva LGBT komunita. Tretia osoba - čašníčka bola postrelená. Záchranári ju so zraneniami odviezli do nemocnice. "Môžem potvrdiť zásah záchranárov, na mieste sú dve osoby bez známok života, jedna osoba je zranená. Posádka ju ošetrila a transportovala do nemocnice," priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby Alena Krčová. Doplnila, že viac informácií nateraz nemôže poskytnúť.

"Dnes krátko po 19.00 h došlo na Zámockej ulici k streľbe. Prípadom sa aktuálne intenzívne zaoberajú viaceré útvary v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Akonáhle to situácia umožní, k prípadu poskytneme bližsie informácie," informovala aj polícia na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V dôsledku streľby utrpeli dve osoby streľné zranrnia ktorým tieto osoby na mieste podľahli, ďalšia tretia osoba utrpela zranenia s ktorými bola prevezená k ošetreniu do nemocnice. Po páchateľovi tohto skutku pátrame. Prípadom sa intenzívne zaoberajú policajti viacerých útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave," dodal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa našich informácií mal strieľať muž v čiernej bunde, v tmavej šiltovke a rifliach. Obete si mal vyhliadnuť, strieľal na istotu. V ruke mal mať krátku guľovú zbraň. Po páchateľovi pátra aj vrtuľník. Jedna z obyvateliek Zámockej ulice pre TASR priblížila, že počula minimálne sedem výstrelov.

Galéria fotiek (7) V centre Bratislavy na Zámockej ulici sa v stredu večer strieľalo

Zdroj: Topky/Ján Zemiar Galéria fotiek (7) V centre Bratislavy na Zámockej ulici sa v stredu večer strieľalo

Zdroj: Topky/Ján Zemiar Galéria fotiek (7) V centre Bratislavy na Zámockej ulici sa v stredu večer strieľalo

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti napísala, že polícia nepredpokladá, že sa páchateľ naďalej pohybuje v Starom Meste, kde k streľbe došlo. "Odsudzujeme akékoľvek prejavy násilia v Starom Meste. V súvislosti so streľbou na Zámockej ulici vyjadrujem hlboké poľutovanie," dodala.

Odsudzujeme akékoľvek prejavy násilia v Starom Meste. V súvislosti so streľbou na Zámockej ulici vyjadrujem hlboké poľutovanie. Posted by Zuzana Aufrichtová on Wednesday, October 12, 2022

Správu budeme aktualizovať.