Správa, ktorá poteší všetkých cestovateľov! Po rokoch neúspešných pokusov bude mať zrejme Slovensko konečne priame letecké spojenie so Spojenými štátmi americkými. Do zámoria by sme sa priamo z našej krajiny a bez prestupov mohli dostať už o pár mesiacov.