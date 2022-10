Tri obete nehody boli študentmi najväčšej slovenskej univerzity. O život prišiel aj študent prvého ročníka FIIT STU v Bratislave. Piatou obeťou je taktiež študent prvého ročníka FIIT STU.

VIDEO Minútou ticha si na UK i na FIIT STU uctili pamiatku zosnulých študentov

"Naša komunita, ako aj celá spoločnosť je otrasená tým, že zahynuli kvôli arogancii jednotlivca, ktorý svojim správaním nerešpektoval zásady slušnosti, etiky a morálky. Našou úlohou nie je jeho súdenie, to, prosím, nechajme na represívne orgány štátu," uviedol dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. Ako dodal, bol by rád, keby táto tragická udalosť bola mementom pre všetkých, aby sme si uvedomovali, aký krehký a vzácny je náš život.

V pondelok (3. 10.) sa do troch kondolenčných kníh v areáli UK zapísal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) i predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Obaja vzdali úctu zosnulým študentom. V utorok si premiér pripomenul obete dopravnej nehody v priestoroch FIIT, kde sa tiež zapísal do kondolenčných kníh.

Na najväčšej slovenskej univerzite i na FIIT STU visia čierne vlajky. Vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí sú k dispozícii kondolenčné knihy. Ich podpis bude možný do štvrtka (6. 10.) do 12.00 h, následne budú zaslané rodinám zosnulých. V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2.10.) v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.