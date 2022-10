Vodič auta smrti s Hegerom! Sekretár deaflympijského výboru sa ešte nedávno takto bavil s predsedom vlády

Galéria fotiek (5) Dědeček sa ešte nedávno družne bavil s premiérom na jednej z akcií.

BRATISLAVA - Nočný horor, ktorý sa odohral na Zochovej ulici si len málokto vie predstaviť, pokiaľ tam nebol osobne. Vodič v plnej rýchlosti vpálil do skupiny ľudí, pričom obete sa začali rátať prakticky okamžite po nehode. Najšokujúcejší moment nehody je však zistenie totožnosti vodiča smrtiaceho auta. Tým je generálny sekretár deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček, ktorý v ňom sedel spolu so synom Lukášom. Hlavným vinníkom nehody je alkohol. Je pritom desivé, že člen takejto významnej komunity skĺzol do roviny jazdy v podguráženom stave. Hlavne po tom, ako mal priaznivé kontakty aj s vedením štátu, premiéra Eduarda Hegera nevynímajúc!