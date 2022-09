Juraj Krúpa z SaS: Minister vnútra by mal odstúpiť, nezvláda krízové situácie

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal odstúpiť, skonštatoval predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS). Uviedol to po štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí výboru, kde Mikulec vysvetľoval situáciu s migračnou vlnou a dôvody dočasného obnovenia hraničných kontrol zo strany Rakúska a Česka. Ministerstvo podľa poslanca nie je schopné adekvátne reagovať na migračné toky smerujúce cez Slovenskú republiku. Vidí tiež ďalšie Mikulcove zlyhania. Nevylučuje ďalšie kroky, podpisy za jeho odvolávanie však zatiaľ nezbiera.

Mikulec trvá na tom, že problematiku na výbore komplexne, vecne a pragmaticky vysvetlil. "Predseda výboru dnes na rokovaní výboru dokázal svoju nekompetentnosť a zaujatosť. V pozícii predsedu výboru si rieši svoje komplexy miesto toho, aby sa zameral na podstatu veci. Svojimi zavádzajúcimi a manipulatívnymi vyjadreniami si zrejme naháňa stratené hodnoty, o ktorých hovoril, keď prešiel do strany SaS. Zjavne ich nikdy nemal a ani nenašiel," skonštatoval Mikulec. Ako dodal, je mu ľúto, ak jeho vysvetlenia na výbore poslanec nepochopil.

"Konečne by sa mal nad sebou zamyslieť a vyvodiť politickú zodpovednosť. Nestačí byť ministrom len tým, že uvoľním ruky polícii," povedal Krúpa o Mikulcovi. Ako skonštatoval, ministerstvo vnútra pri každej krízovej situácii len reaguje a nie je dopredu pripravené na jej zvládnutie. Slovensko by podľa Krúpu malo robiť maximum pre utlmenie migračných tokov. Nevidí odhodlanie veci riešiť. Ako podotkol, efektívne riešenie môže prísť až o niekoľko týždňov či mesiacov. Za nezvládnutý považuje aj prvý nápor utečencov z Ukrajiny, čo vyústilo podľa neho do uzatvárania rôznych pochybných zmlúv.

Podpredsedníčka výboru a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) zopakovala, že Mikulec na svojej stoličke nemá čo robiť. Mal podľa nej už dávno odstúpiť sám. Zavedením dočasných hraničných kontrol zo strany Česka a Rakúska podľa nej obyvatelia Slovenska prišlo o najcennejšiu výhodu Schengenu - voľný pohyb. "Po prvé je to hanba na európskej úrovni a po druhé je to absolútne zlyhanie, čo sa týka zodpovednosti ministerstva vnútra a zachovania Schengenu a hlavne voči občanom," podotkla. V súčasnej situácii sa riešia podľa nej už len dôsledky.

Minister vnútra trvá na tom, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach Schengenu nezastaví nelegálnu migráciu a treba ju riešiť v krajinách pôvodu. Apeluje na riešenie témy na úrovni Európskej únie. Spoločné stanovisko krajín chce koordinovať na pondelkovom (3. 10.) rokovaní ministrov vnútra V4 v Bratislave. Navrhnúť chce spoločné hliadky na maďarsko-srbskej hranici. Apeluje aj na prítomnosť Frontexu na vonkajšej hranici.