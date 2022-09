MIMORIADNE Kolaps zdravotníctva je tu: Lekári podali hromadné výpovede, odísť chce ich takmer 2-tisíc!

BRATISLAVA - Myslia to vážne! Ku koncu septembra hlásia nespokojní lekári podanie výpovedí. Nepomohli ani kroky ministerstva zdravotníctva. Vyzerá to tak, že sa nepotvrdí katastrofický scenár, kedy hrozilo, že výpovede podá vyše 3500 lekárov. Napriek tomu sa rozhodol skončiť veľký počet zdravotníkov. Lekárske odborové združenie predstavilo presný počet. Čo teraz nastane?

Podľa Visolajského k dnešnému dňu majú podaných 1948 výpovedí lekárov zo zhruba 27 nemocníc na Slovensku, ktorým ďakuje, že sa takýmto spôsobom postavili za svojich pacientov. Týka sa to fakultných aj univerzitných nemocníc, pripojili sa aj krajské a súkromné. Šéf lekárskych odborov dodal, že ich počet naďalej narastá. "Pridali sa aj lekári z Ukrajiny či tretích krajín, ktorí pôsobia v slovenských nemocniciach a ktorým záleží na slovenskom zdravotníctve. Mrzí nás, že sme takto zahnaní do kúta, ale inú možnosť nemáme," povedal Visolajský. Medzičasom pridalo ďalších 8 výpovedí, najmä od lekárov z Bratislavského kraja.

Čo sa týka harmonogramu, ktorý poslalo ministerstva zdravotníctva lekárskym odborov v utorok vo večerných hodinách, je podľa odborárov nepoužiteľný. "Čo sa týka počtu a štruktúry, sú to zvyčajne kľúčové oddelenia v nemocniciach a lekári, ktorí sú dôležití pre fungovanie oddelení. Väčšinou ide o traumatológie, interné oddelenia, gynekológia a novorodenecké oddelenia, ale aj anestéziológovia. Veľké nemocnice bez týchto lekárov nie sú schopné fungovať," priblížil Visolajský. V Bratislave podal výpovede veľký počet anestéziológov.

V prípade, ak by vláda vyriešila všetkých osem požiadaviek, sú lekári pripravení vrátiť sa a naďalej sa starať o svojich pacientov. "Nevidíme svetielko na konci tunela. Dnes sú podané výpovede, výpovedná doba začne plynúť 1. októbra a štandardná dĺžka výpovedných lehôt sú dva mesiace, teda lekári odídu k 1. decembru. Vláda má dva mesiace, aby tento stav vyriešila," dodal Visolajský.

Osem požiadaviek

Lekárski odborári vo štvrtok poobede oznámia, koľkí lekári sa rozhodli podať výpovede. Informovať o tom budú na tlačovom brífingu o 13.00 h pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave. Informovalo o tom Lekárske odborové združenie (LOZ). Viaceré fakultné a univerzitné nemocnice v Bratislave aj v regiónoch vo štvrtok uviedli, že zatiaľ žiadne výpovede lekárov neevidujú.

Šéf LOZ Peter Visolajský povedal, že výpovede chcú lekári podať na tlačovom brífingu, počty sa podľa jeho slov zatiaľ menia. LOZ už dlhšie avizuje podanie výpovedí lekárov na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Združenie ešte vo februári predstavilo osem požiadaviek, ktoré by mohli zdravotníctvu pomôcť. Napriek návrhu zvýšenia miezd zdravotníkov, o ktorom sa aktuálne rokuje v parlamente, Visolajský vyzval lekárov na podanie výpovedí.

Kritika ministra zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva v stredu (28. 9.) kritizovalo Visolajského prístup, ktorý podľa neho sprostredkúva lekárom neúplné alebo žiadne informácie o plnení ich požiadaviek a mnohí sú tak uvádzaní do omylu. "Máme za to, že prístup vedenia LOZ je neférový, keď opakovane počas prebiehajúcich rokovaní cielene mení požiadavky," uviedol komunikačný odbor rezortu. Zdôraznil, že ministerstvo má absolútny záujem riešiť situáciu v zdravotníctve. Zároveň poukázalo, že "nájsť dohodu si však vyžaduje splniť tri základné podmienky u zainteresovaných strán - byť slušný, byť kompetentný a v neposlednom rade chcieť."

V univerzitných a fakultných nemocniciach ani kardioústavoch zatiaľ žiadne výpovede nepadli, nemocnice však situáciu sledujú. "Nemáme žiadne informácie o podávaných výpovediach, zatiaľ nám neboli doručené žiadne," uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. Rovnaká situácie je aj v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura. "Pre všetky medicínske pracoviskách má nemocnica vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby sme vedeli zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, plynulú prevádzku a aby sa v minimálnej miere skomplikovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých ide o odkladnú zdravotnú starostlivosť," deklarovala hovorkyňa Monika Krišková.

Univerzitná nemocnica Martin má pripravený krízový scenár. "Ale ťažko sa to rieši vo fiktívnej rovine. Musíme počkať do piatka, ako sa reálne situácia u nás vyvinie," povedala hovorkyňa zariadenia Katarína Kapustová. Ani Fakultná nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch nemá zatiaľ žiadne výpovede a ani vedomosť o počtoch lekárov, ktorí ich plánujú podať. "Vzhľadom na to, že nepoznáme presné počty, nevieme, na akú situáciu sa máme pripraviť. Všetko záleží na počte lekárov, ktorí sa napokon rozhodnú dať výpovede a na zložení jednotlivých oddelení v nemocnici," doplnil hovorca nemocnice Ján Baček.

Akcia hromadných výpovedí lekárov otriasla slovenským zdravotníctvom koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu. Do akcie sa pôvodne zapojilo vyše 2400 lekárov, nakoniec na svojej výpovedi trvala asi polovica z nich. Zdravotníci sa vtedy rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek.