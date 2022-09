Matoviča čaká deň D: Búrlivá diskusia v pléne! Padli urážky aj kritika... SaS dostala pozvánku do vlády

Galéria fotiek (4) Odvolávanie Igora Matoviča

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Odvolávanie Igora Matoviča trvalo "len" niekoľko hodín. Dôvodom bolo aj to, že šéf Smeru povedal svojim poslancom, aby sa do rozpravy nezapájali. V pléne na obranu Matoviča vystúpil aj premiér Eduard Heger. Matovič vo svojej ohnivej rozprave najprv SaSku kritizoval a potom ich pozval späť do vlády.