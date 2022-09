Známa kauza naberá na obrátkach: Je do nej zaplatený aj premiér Heger? Nové informácie!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami prišiel šéf opozičného Smeru Robert Fico s informáciami o známom kajúcnikovi Michalovi Suchobovi. Ten sa mal v mailovej komnukácii sťažovať svojej advokátke, že ho mal vydierať súčasný riaditeľ Finančnej správy spolu s premiérom. Vyzerá to tak, že nešlo o úplné informácie. Tie poskytol obhajca oligarchu Jozefa Brhela. A opäť v nich figuruje aj premiér.

O informáciách hovoril šéf opozičného Smeru Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Opiera sa pritom o mailovú komunikáciu medzi kajúcnikom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. V nej sa mal Suchoba sťažovať na to, že ho mal súčasný šéf Finančnej správy Jiří Žežulka "vypaľovať", pričom o tomto probléme mal údajne vedieť aj premiér Eduard Heger. Firma Michala Suchobu robila pre finančnú správu, ale finančná správa jej za prácu neplatila. Z komunikácie má podľa Fica vyplývať, že faktúry mala finančná správa vyplatiť až potom, ako Michal Suchoba zaplatí desať percent z objemu vystavených faktúr alebo od dvoch do piatich miliónov eur.

Teraz však na svetlo sveta unikli ďalšie informácie. Tie majú rovnako vyplývať z predmetnej komunikácie medzi Suchobom a jeho advokátkou Janou Valkovou. Tú obhajca oligarchu Jozefa Brhela Michal Mandzák označil za škandalóznu, pričom konkrétne má ísť o podozrenie z daňových podvodov, obrovské platby a výbery v hotovosti, ale aj podozrenie z manipulácie výpovedí. Tieto skutočnosti chce Mandzák písomne poskytnúť formou podaní príslušným orgánom. „Ak štátne orgány veria Michalovi Suchobovi v obvineniach voči môjmu klientovi, mali by jeho slovám veriť aj v obvineniach voči premiérovi Hegerovi a šéfovi finančnej správy Žežulkovi. Preto budeme žiadať o vypočutie obidvoch pánov, nech sa preukáže, či Michal Suchoba hovorí pravdu, alebo klame,“ uviedol.

Ďalšie obvinenia sa majú týkať honoráru Valkovej od Suchobu za prvých sedem mesiacov. Od svojho klienta údajne dostala honorár vo výške 510-tisíc eur, za čo údajne nakúpila pol tony strieborných mincí, a to od firiem, ktoré sú podozrivé z daňových podvodov a prepísané na cudzincov. "Veľa týchto platieb malo byť navyše uskutočnených v hotovosti a denné výbery z bankomatov mali byť až vo výške desaťtisíc eur. Firmy, ktoré sa na týchto podozrivých transakciách podieľali, po sebe zanechali daňové dlhy vo výške 416-tisíc eur. Už len čerešničkou na torte je, že jedna z týchto firiem, konkrétne PORT of comp, je zapojená do prípadu Oliva, v ktorom okrem iného ide o daňové podvody s fiktívnymi platinovými mincami s únikom viac než 23 miliónov euro na daniach. Jednou z jeho hlavných postáv je bývalý šéf Tiposu Marek Kaňka, ktorý v minulosti úzko spolupracoval s premiérom Hegerom," upozornil advokát.

Ako dodal, jednotlivé platby za strieborné mince a výbery hotovosti majú časovo kopírovať dôležité udalosti vo vyšetrovaní prípadu Mýtnik, v ktorom je Brhel obvinený. Podľa slov Mandzáka začali podozrivé obchodné operácie ešte v máji, keď sa schyľovalo k spolupráci bývalého prezidenta finančnej správy Imreczeho s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Aj v tomto prípade budeme žiadať príslušné štátne orgány, aby uvedené skutočnosti preverili,“ uzavrel Mandzák.