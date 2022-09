MIMORIADNY ONLINE Ohnivý prejav Matoviča: Za toto by sa nehanbili ani boľševickí prokurátori! Bránil ho aj Heger

návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií podala strana SaS, pod návrh sa podpísalo 32 poslancov

podporu avizoval celý poslanecký klub strany SaS a Smer a aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho (Hlas)

či sa poslancom podarí Matoviča odvolať, je stále vo hviezdach, rozhodnú hlasy nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, otázny je postoj niektorých ďalších

na odvolanie člena vlády je potrebná absolútna väčšina (76 hlasov) bez ohľadu na účasť

Aktualizované 15:55 Matovič skončil po hodine a štvrť a spolu s premiérom odišiel z rokovacej sály. Strane SaS povedal, že by bol rád, keby sa vrátila do koalície. "My vás radi privítame," uviedol.

Aktualizované 15:16 Igor Matovič sa v parlamente vyjadruje k svojmu odvolávaniu. Sulíka si nevypočuje. Zároveň uviedol, že za zdôvodnenie jeho odvolávania by sa nehanbili ani boľševickí prokurátori. Ide podľa neho o zmes výmyslov a fabulácií a ich cieľom je len zaujať kamery.

Aktualizované 15:00 Premiér Heger stojí za všetkými svojimi ministrami.

Aktualizované 14:59 Matovič uviedol, že je to práve SaS, ktorá tri mesiace "otravuje Slovensko" a je pomstychtivá voči nemu a že práve liberáli sa spolčili s mafiou Smeru a Hlasu a bez hanby s nimi podpísali návrh na jeho odvolanie.

Aktualizované 14:49 Matovič sa ide postupne vyjadriť ku všetkým výhradám zo strany SaS, ktoré spísali v návrhu k odvolaniu. "Priznám sa, predýchaval som, viem, že moje prejavy sú často emočné," uviedol.

Aktualizované 14:43 Do rozpravy sa písomne prihlásili štyria poslanci - Richard Sulík, Peter Pellegrini, Milan Mazurek a Matúš Šutaj Eštok. O slovo požiadal Igor Matovič, ktorý má ako minister prednosť. "Som rád, že vidím v rozprave ako prvé meno Richarda Sulík. Myslel som si, že bude zbabelo šúchať nožkami," povedal v úvode.

Aktualizované 14:40 Plénum parlamentu sa v úvode schôdze dohodlo, že bude rokovať v stredu do 19.00 h a ak by sa tento bod dovtedy neprerokoval, poslanci budú v mimoriadnej schôdzi pokračovať vo štvrtok (29. 9.) od 9.00 h. Ak by poslanci návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi prerokovali do štvrtka 11.00 h, hlasovalo by sa vtedy. Ak to nestihnú, hlasovať o tom budú následne o 17.00 h.

Aktualizované 14:37 Fico vyzval svojich poslancov, aby sa príliš nezapájali do diskusie

Všetkých 27 poslancov Smeru bude hlasovať za návrh na odvolanie Matoviča z funkcie ministra financií. Budú taktiež prítomní na schôdzi. Šéf strany Robert Fico vyzval poslancov Smeru-SD, aby sa príliš nezapájali do diskusie. Schôdza bude podľa neho súbojom medzi SaS a OĽANO. Fico sa domnieva, že schôdza bude "cirkusom". Dodal, že s Matovičom sa nedá rokovať.

Aktualizované 14:34 Heger zatiaľ bráni Matovičov rodinný balíček alebo tzv. protiinflačný balíček. "Ani jeden z členov koalície nevyužil právo veta. Naopak, navrhovateľ uplatnil veto v inom prípade, v prípade zvýšenia daní a to bolo zo strany koaličných partnerov akceptované," uviedol.

Aktualizované 14:26 Premiér vystupuje v rozprave k odvolávaniu Matoviča

Slovo má teraz Marián Viskupič. Informuje o prerokovaní návrhu vo výbore. Slovo potom dostal premiér Eduard Heger. "Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií vníma vláda ako neopodstatnený," povedal v úvode. Hovorí o energetickej kríze, chváli parlament za schvaľovanie dôležitých zákonov.

Aktualizované 14:16 V úvodnom slove pripomína dôvody, prečo chcú Matoviča odvolať. Dôvodom je aj prijatie rodinného balíčka. Podľa SaS minister financií dodnes nevysvetlil, z akých zdrojov chce tento balíček kryť. Zemanová zopakovala, že Matovič ako šéf financií poškodzuje verejné financie.

Aktualizované 14:13 Odvolávanie Igora Matoviča sa začalo, v pléne je 134 poslancov, ospravedlnila sa aj Jana Žitňanská. Návrh v pléne predkladá šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Už nemôžeme zatvárať oči pred bezprecedentnými prešľapmi Igora Matoviča," uviedla.

Aktualizované 13:57 Je psou povinnosťou opozície hlasovať za odvolanie Matoviča, uviedol Pellegrini

Matovič nemôže stáť na čele rezortu financií. Je preto "psou povinnosťou" celej opozície hlasovať za jeho odvolanie z funkcie ministra, vyhlásil šéf Hlasu Peter Pellegrini. V parlamente už podľa neho Matovič nenarobí také škody ako z postu ministra financií. "Odmietam akékoľvek teórie a drísty o tom, že odvolávanie Igora Matoviča má alebo nemá vplyv na to, či táto vládna koalícia vydrží alebo nevydrží. Keby aj vydržala, mne je to jedno, ale tento človek nemôže stáť na čele ministerstva financií," zdôraznil Pellegrini. Slovensko má podľa jeho slov vo vedení "neexistujúceho premiéra s arogantným a zlým, neschopným, hulvátskym ministrom financií".

Pellegrini poukázal aj na aktuálnu prognózu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorú označil ako "hrôzostrašnú". "Slovensko sa rúti do recesie s obrovskou infláciou," upozornil. Aj preto je podľa neho dôvod na to, aby poslanci v parlamente Matovičovi "vystavili účet". Vyzval zároveň premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby na základe prognózy NBS predstúpil pred ľudí a povedal im, ako prežijú najbližšie obdobie.

Aktualizované 13:55 Vláda nesúhlasí s odvolaním Matoviča

Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Matovičovi. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery Matovičovi vláda vníma ako neopodstatnený. "Vláda SR považuje dôvody na odvolanie podpredsedu vlády a ministra financií za opakovane verejne vyvrátené a vysvetlené, ale napriek tomu zopakuje, prečo považuje tieto dôvody za nezakladajúce sa na pravde," uvádza sa v predloženom materiáli.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa po rokovaní vlády vyjadril k odvolávaniu Matoviča. "Nálada na vláde je dobrá a pracovná, urobíme si výjazd do parlamentu a to je všetko," komentoval

Aktualizované 13:53 Parlamentná matematika

Z rokovania sú ospravedlnení dvaja poslanci Smeru a jedna poslankyňa Za ľudí, opozícia tak môže mať pri hlasovaní o dva hlasy menej, koalícia o jeden.

Aktualizované 13:52 O tom, ako zahlasuje Vorobelová, ktorá v parlamente nahradila Mariana Kotlebu, sa dozvieme až po hlasovaní. "No, každopádne to bude veľmi napínavé až do konca samotného hlasovania, ktoré ukáže ako som sa rozhodla," napísala na sociálnej sieti. O tom ako má hlasovať, sa chce poradiť aj so svojimi sledovateľmi na Facebooku.

Aktualizované 13:50 Do hry vstupuje sedem nezaradených poslancov, z ktorých by boli na odvolanie potrebné len tri hlasy. Ján Mičovský a Marián Čepček plánujú svojho bývalého šéfa podporiť. Hlasy Tomáša Tarabu a Filipa a Štefana Kuffovcov sú otázne, no už Tarana a Filip Kuffa už dvakrát hlasovali za jeho odvolanie. Prývkrát keď bol premiér, druhýkrát ako minister. Rovnako otázne sú aj hlasy Slavěny Vorobelovej a Kataríny Hatrákovej. Tomáš Valášek a Miroslav Kollár budú zrejme za, keďež podpísali aj návrh.

Aktualizované 13:45 O druhej začne v parlamente mimoriadna schôdza k odvolávaniu Igora Matoviča. Na jeho odvolanie je potrebných 76 hlasov, teda absolútna väčšina bez ohľadu na účasť. Za jeho odvolanie by malo hlasovať 21 poslancov SaS, 27 poslancov Smeru a 11 poslancov Hlasu. Predpokladá sa, že odvolanie podporí aj sedem poslanov ĽSNS a pať poslancov Republiky.

Odvolávanie Matoviča a parlamentná matematika

Keď sa opozícia pokúšala vysloviť Matovičovi nedôveru vlani v júni, za bolo iba 51 zákonodarcov. Na odvolanie člena vlády však treba minimálne 76 hlasov. Dnes už nie je úplne nereálne, že sa v parlamente nenájdu. Pod návrh sa podpísalo 32 poslancov. Odvolávanie plánuje podporiť aj 27 poslancov Smeru. Samotné odvolávanie v parlamente však bude podľa najsilnejšej opozičnej strany len nechutným divadlom bez užitočného konca a jediným riešením krízy sú predčasné voľby.

Odvolávanie sa chystajú podporiť aj poslanci Hlasu (11). Pellegrini označil odvolanie Matoviča za jeden z dôležitých krokov ukončenia politického chaosu menšinovej vlády a vytvorenia podmienok na rokovanie o predčasných voľbách. Matoviča teda chce s istotou odvolať 61 poslancov. Ak by za Matovičovo odvolanie zahlasovali aj siedmi poslanci ĽSNS a piati z Republiky, spolu by to bolo 73 poslancov. Rozhodnú tak zrejme tri hlasy nezaradených.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná SaS. Minister financií Igor Matovič na nej čelí odvolávaniu. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.