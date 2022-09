V Bratislave sa koná protest: Opozícia poslala vláde jasný odkaz! Hodžovo námestie je plné, prišiel Slota či Kaliňák

BRATISLAVA - Ďalší protest, ktorým sa snažia vyjadriť svoju nespokojnosť. Reč je o predstaviteľoch opozičných strán, ktorí na utorok podvečer zvolali do centra hlavného mesta protivládny protest. Na tom sa schádzajú ľudia snáď z celého Slovenska a organizátori účastníkom rozdávajú stuhy na ruky vo farbe slovenskej trikolóry. Vystúpili viacerí rečníci, ktorí poslali vláde jasný odkaz.

Aktualizované 19:30 Na pódium vyšiel aj predseda Smeru Robert Fico. Ten kritizuje vládu a aj prezidentku Zuzanu Čaputovú za energetickú krízu a volá po predčasných voľbách. Prezidentka v paláci však nie je, odcestovala na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Pred Ficom rečnil na pódiu je syn Jána Slotu Pavol.

Fico vo vyhlásení vyzval premiéra Eduarda Hegera, aby okamžite podal demisiu. Po jeho slovách začal dav skandovať. Spolu s Ficom vyšli na pódium aj poslanci Ladislav Kamenický, Richard Takáč, Ľuboš Blaha, Erik Tomáš a hovorca strany Ján Mažgút. Po prejave Fica zaznela známa slovenská ľudová pieseň a tým protest končí.

VIDEO Pred prezidentským palácom sa koná protest: Hodžovo námestie je plné, vystpujú rečníci!

Protivládny protest zorganizovala opozičná strana na Hodžovom námestí, kde zvážali ľudí z celého Slovenska. Začiatok mal o 17. hodine a trvať má 3 hodiny. Ľudia vyšli do ulíc aj napriek nepriaznivému počasiu, vyzbrojení boli pršiplášťami či dáždnikmi. V rukách okrem iného držali aj slovenskú vlajku či rôzne transparenty, ale aj vlajky politických strán SNS, Smeru či Republiky. Aktivisti ľuďom rozdávali mašličky vo farbe slovenskej trikolóry, ktorá zdobí našu vlajku. Na jednom z transparentov, ktorý je napísaný v azbuke, je napísané: „Za Slovensko, za Rusko, brat za brata, za mier“. Na ďalšom je napísané "Obetujme svoj dnešok, aby naše deti mali lepší zajtrajšok", či "EU, NATO, USA vrahovia národov" a "Za boha, za národ, za rodinu".

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty

Na pódiu ako rečník vystúpil aj herec Marek Ťapák, ktorý donedávna zastával funkciu programového riaditeľa verejnoprávnej. Ľudom ozrejmil, že na protest prišiel ako jednoduchý človek. Taktiež uviedol, že ho na protest nechcela pustiť jeho žena, pretože sa bojí, že príde o prácu v RTVS ako riaditeľka sekcie marketingu. Vystúpil tiež aj Eduard Chmelár či primátor Galanty Peter Paška. Pred ľudí sa postavil aj bývalý poslanec parlamentu Peter Marček či expredseda parlamentu Andrej Danko aj s členmi SNS a poslanci za Republiku. Na pódiu spieval spevák Marián Greksa. Medzi ľuďmi bolo vidieť aj exministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Námestie pred prezidentským palácom, kde sa protest organizuje, je plné ľudí. Na mieste stojí aj pódium, kde vystupujú rečníci. Protest moderuje hovorca strany Ján Mažgút, ako prvý ľudí privítal poslanec Erik Kaliňák. Protestu sa nezúčastňujú poslanci za mimoparlamentnú stranu Hlas-SD. Jej predseda Peter Pellegrini ešte počas schôdze v NRSR informoval, že oficiálne sa protestu nezúčastnia, ten však podporujú.

Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (18) Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Zdroj: Topky/Maarty

VIDEO Protivládny protest na Hodžovom námestí v Bratislave

Na poriadok dohliada polícia

Na protest v utorok ráno upozornila aj bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti. Ten začal o 17. hodine a trvať má do 20:00. "Organizátori na protest zvážajú ľudí autobusmi aj z iných častí Slovenska, je preto možné, že dôjde k obmedzeniu dopravy v okolí Prezidentského paláca. Dotknuté môžu byť aj miesta ako Suché mýto, Námestie slobody, Palisády a spodná časť Mudroňovej ulice. Obmedzenia môže spôsobiť vystupovanie a nastupovanie protestujúcich z a do autobusov, ale aj ich veľký počet na námestí," uviedli s tým, že na verejní poriadok budú dohliadať spolu s štátnou bratislavskou políciou. Protestujúcim okrem iného poslali odkaz. "Protestujúcich by sme radi požiadali o rešpektovanie pokynov policajtiek a policajtov a dodržiavania verejného poriadku. Veríme, že vyjadriť svoj názor sa dá aj bez toho, aby došlo k obmedzovaniu života ľudí v Bratislave," dodali.

Počas dnešného večera je na Hodžovom námestí ohlásený protivládny protest. ⬇⬇⬇ 🔵 Začiatok protestu stanovili... Posted by Mestská polícia Bratislava on Monday, September 19, 2022

Protest sa však dotkne aj dopravy. Dopravný podnik Bratislava (DPB) upozorňuje na možné lokálne dopravné obmedzenia mestskej hromadnej dopravy (MHD) v súvislosti s protivládnym protestom, ktorý sa má konať v utorok od 17.00 do 20.00 h na Hodžovom námestí v Bratislave. Mestský dopravca o tom informuje na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

V prípade, že bude protestujúci dav vstupovať na priľahlé komunikácie v okolí Hodžovho námestia, prípadne sa bude presúvať smerom k hradu, treba počítať s odklonom niektorých autobusových a trolejbusových liniek, a to 31, 39, 42, 44, 47, 59, 80, 83, 84, 93, 94, 147 a 187. "MHD bude operatívne usmerňovať dispečing na základe pokynov štátnej, respektíve mestskej polície," podotýka DPB.

MOŽNÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIA ⚠️ V súvislosti s verejným zhromaždením, ktoré sa uskutoční dnes od 17.00 na Hodžovom... Posted by Dopravný podnik Bratislava on Tuesday, September 20, 2022

Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie na webe www.dpb.sk či na informačných tabuliach. Odporúča tiež riadiť sa pokynmi dopravného dispečingu na mieste, cestovať s dostatočným časovým predstihom, prípadne sa Hodžovmu námestiu počas protestu vyhnúť.