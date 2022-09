VRAŽDA KUCIAKA Vypovedať mal Tóth, ten odmieta prísť: Na súde je expartner Zsuzsovej, aj Kočnerov kamarát

Na dnešnom hlavnom pojednávaní mal vypovedať Peter Tóth, ten však dlhodobo odmieta prísť. Okrem neho je prítomný ako svedok aj bývalý partner Aleny Zsuzsovej a otec jej dcéry Marián Markovič. Vypovedať by mal aj Kočnerov kamarát Jozef Dučák.

Ako prvý vypovedá Marián Markovič. Markovič je Zsuzsovej bývalý partner a má s ňou dcéru. Markovič vypovedá o tom, ako sa zoznámil so Zsuzsovou. "Spoznali sme sa, začali sme spolu chodiť, narodila sa nám dcéra a potom sa to pokazilo. Boli sme spolu ešte asi rok a potom sme sa rozišli. Mali sme veľmi zlý vzťah, nedávala mi dcéru. Teraz sa s ňou už stretávam, je to lepšie," vypovedá Markovič. Zsuzsovej expartner vypovedá aj o tom, ako si Andruskó od neho požičiaval peniaze. Z videnia pozná aj Dušana Kracinu a Tomáša Szabóa. "Raz mi dal pokutu," spomenul Markovič časy, keď bol Szabó ešte policajtom.

Kočner sa Markoviča pýta, či má vedomosť o tom, že si Andruskó požičiaval peniaze aj od niekoho iného. "Áno, samozrejme. Žil na vysokej nohe, kúpil si veľký dom. Požičiaval si peniaze kade-tade," odpovedal Markovič.

Tóth na pojednávanie odmieta prísť

Tóth na sociálnej sieti zverejnil príspevok s tým, že dobrovoľne na pojednávanie nepríde. "Keď som bol na hlavné pojednávanie predvolaný ešte počiatkom tohto leta, nevedel som o tom. Chyba vznikla na mojej strane, pretože som mal technické problémy s poštovou schránkou. Súd sa usiloval telefonicky v poslednej chvíli zabezpečiť moju prítomnosť na pojednávaní deň pred plánovaným výsluchom. Asistentke senátu som vysvetlil dôvody, ktoré bránia tomu, aby som v takom krátkom čase zmenil plány, ona ma požiadala, aby som to vysvetlil senátu písomne prostredníctvom e-mailu. To som aj urobil. Súčasťou vysvetlenia boli aj okolnosti dotýkajúce sa osobnej integrity a dôstojnosti jedného z mojich rodinných príslušníkov, preto som požiadal senát, aby tieto citlivé informácie utajil pred médiami a obhajobou. Stal sa pravý opak. Predsedníčka senátu Sabová to vykotkodákala tak obhajobe, ako aj médiám," napísal Tóth.

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd (NS) SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragić. Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Zsuzsová.