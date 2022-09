Kočnerov kamarát Dučák na súde: Na pranieri sponzorovali viacerí! Sudkyňa nariadila predvedenie Tótha

Na dnešnom hlavnom pojednávaní ako prvý vypovedá Marián Markovič. Markovič je Zsuzsovej bývalý partner a má s ňou dcéru. Markovič vypovedá o tom, ako sa zoznámil so Zsuzsovou. "Spoznali sme sa, začali sme spolu chodiť, narodila sa nám dcéra a potom sa to pokazilo. Boli sme spolu ešte asi rok a potom sme sa rozišli. Mali sme veľmi zlý vzťah, nedávala mi dcéru. Teraz sa s ňou už stretávam, je to lepšie," vypovedá Markovič. Zsuzsovej expartner vypovedá aj o tom, ako si Andruskó od neho požičiaval peniaze. Z videnia pozná aj Dušana Kracinu a Tomáša Szabóa. "Raz mi dal pokutu," spomenul Markovič časy, keď bol Szabó ešte policajtom.

Marian Markovič, bývalý partner Zsuzsovej

Kočner sa Markoviča pýta, či má vedomosť o tom, že si Andruskó požičiaval peniaze aj od niekoho iného. "Áno, samozrejme. Žil na vysokej nohe, kúpil si veľký dom. Požičiaval si peniaze kade-tade," odpovedal Markovič. Sabová sa pýta, či Markovič vie o tom, že aj niekto iný prispieval na jeho dcéru.

"Keď Alenu zatvorili, dozvedel som sa, že malá má nejakého krstného otca a ten na ňu prispieva. Mal to byť pán Kočner. Komunikoval som aj so svojou dcérou, boli na Donovaloch za pánom Kočnerom a on ľutoval, že nemajú peniaze. Už neviem ako to vzniklo, či jej on povedal, že ho má volať krstný otec, nič viac o ňom nehovorila," vypovedá Markovič. Ďalej vypovedá o Andruskóovi. "Jemu nikdy nič nevyšlo, on je prekliaty alebo hlúpy,on si naotváral podniky, nikdy mu nič nevyšlo," povedal.

"Pán svedok Markovič dnes opäť potvrdil, že Zoltán Andruskó je klamár. Ďalšia vec, ktorú svedok potvrdil je, že po zadržaný Andruskóa sa objavilo množstvo ľudí, ktorým Andruskó dlžil peniaze. Ďalej uviedol, že Andruskó určite peniaze nepožičiaval, takže sa opäť potvrdzuje to, že Andruskó klamal," reagoval na Markovičovu výpoveď obžalovaný Kočner.

Dučák vypovedá o stránke Na pranieri

Druhý v poradí vypovedá Jozef Dučák, Kočnerov kamarát. Ten mal zohnať biely Mercedes, pôvodne pre reláciu Na pranieri, ktorú robil Peter Tóth s Marianom Kočnerom. Neskôr zistil, že Mercedes skončil u Aleny Zsuzsovej.

Prokurátor sa Dučáka pýta, či vie, čo je to Na pranieri. "Bola to taká relácia, Maroš (Marian Kočner, pozn. red.) to moderoval a Tóth to točil. Bola to relácia o tom, ako vedú ľudia dvojaký život," vypovedá Dučák. "Kočner sa smial, že sa odhrnie záclonka nad životom ľudí, ktorí predstierajú ako poctivo žijú. S Petrom Tóthom som sa až tak často nestýkal, on mal aj iné záujmy," dodal Dučák.

Dučák vypovedá o tom, že za stránkou Na pranieri boli viacerí sponzori. "Museli tam byť nejaké finančné skupiny, to nie je možné, aby všetko sponzoroval len Kočner. Keď má niekto nejaké politické záujmy, chce niekoho zdiskreditovať, to niečo stojí," povedal Dučák.

Sudkyňa nariadila predvedenie Tótha

Predsedníčka senátu Ružena Sabová nariadila predvedenie svedka Petra Tótha na 11:30. Tóth na sociálnej sieti začiatkom septembra zverejnil príspevok s tým, že dobrovoľne na pojednávanie nepríde. "Keď som bol na hlavné pojednávanie predvolaný ešte počiatkom tohto leta, nevedel som o tom. Chyba vznikla na mojej strane, pretože som mal technické problémy s poštovou schránkou. Súd sa usiloval telefonicky v poslednej chvíli zabezpečiť moju prítomnosť na pojednávaní deň pred plánovaným výsluchom. Asistentke senátu som vysvetlil dôvody, ktoré bránia tomu, aby som v takom krátkom čase zmenil plány, ona ma požiadala, aby som to vysvetlil senátu písomne prostredníctvom e-mailu. To som aj urobil. Súčasťou vysvetlenia boli aj okolnosti dotýkajúce sa osobnej integrity a dôstojnosti jedného z mojich rodinných príslušníkov, preto som požiadal senát, aby tieto citlivé informácie utajil pred médiami a obhajobou. Stal sa pravý opak. Predsedníčka senátu Sabová to vykotkodákala tak obhajobe, ako aj médiám," napísal Tóth.

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd (NS) SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragić. Tomáš Szabó bol vylúčený na samostatné konanie. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Zsuzsová.