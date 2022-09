Napätie pred prvou jesennou schôdzou narastá: Kontroverzný poslanec má Mikulca dosť, zahlasuje za jeho koniec!

Galéria fotiek (1) Linhart chce koniec Mikulca.

Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Aj keď ministri za SaS už dnes definitívne odídu z vlády a stanú sa súčasťou opozície na riadnej schôdzi, ktorej otvorenie je v každom prípade otázne, koniec konfliktov vo zvyšku vlády to zďaleka neznamená. Kontroverzný poslanec Sme rodina Patrick Linhart sa opäť pustil do ministra vnútra, ktorému nevie prísť na meno. Dokonca je pripravený hlasovať za jeho koniec, aspoň to tvrdí v poslednom statuse.