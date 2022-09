VOĽBY 2022: Na primátora Bratislavy kandiduje aj Martin Mlýnek

"Primátor nám pred štyrmi rokmi predstavil plán B, ale výsledkom jeho pôsobenia sú len kozmetické úpravy. Sú síce kozmeticky pekné, ale sú to kozmetické úpravy verejného priestranstva a dôležité otázky mesta sú dlhodobo odkladané a neriešené," skonštatoval Mlýnek.

Deklaruje, že vo svojom pláne A pre rozvoj hlavného mesta sa bude venovať všetkým dlhodobo neriešeným problémom. Jednou z jeho základných priorít je nezvyšovať ďalej daňové zaťaženie Bratislavčanov. V tomto smere ubezpečil, že nebude zvyšovať miestne dane. Podotkol zároveň, že slovenská metropola je najviac dlhovo zaťažená, deklaruje preto, že dlh mesta nebude zvyšovať a ak sa bude dať, bude sa snažiť ho znižovať. Hľadať chce tiež riešenia, ktoré nepovedú k ďalšiemu odpredaju mestského majetku.

Jednou z priorít by mala byť aj oblasť školstva, v ktorej by mal magistrát pomáhať mestským častiam. Podporiť podľa neho treba nielen učiteľov, ale aj žiakov, dôraz by sa mal klásť na podporu predmetov, ktoré majú pre budúcnosť najväčšiu pridanú hodnotu. Zvýšenú pozornosť chce venovať aj doprave. V neposlednom rade by chcel urobiť audit v kompetenciách hlavného mesta a mestských častí. "Je to dlhodobo odkladné a spôsobuje to negatívne dosahy na fungovanie mesta," poznamenal Mlýnek.

Svoj post v tohtoročných voľbách chce obhájiť súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo. Kandidatúru okrem Mlýneka ohlásil aj súčasný starosta Nového Mesta Rudolf Kusý či niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš. O post primátora Bratislavy sa uchádza deväť kandidátov, z toho osem mužov a jedna žena. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.