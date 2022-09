Drucker bije na poplach: Obáva sa zatvárania ambulancií, ak vláda nezasiahne, hrozia zbytočné úmrtia!

VIDEO Tlačová konferencia Dobrej voľby:

„Pravdepodobne aj dnes stovky pacientov nemohli byť hospitalizované alebo im boli odložené operácie, pretože zdravotnícke kapacity nestíhajú,“ varoval T. Drucker. Podľa neho sa to verejne nehovorí, ale nemocnice odmietajú pacientov, alebo sa im odloží operácia, lebo nie je lekár alebo zdravotné sestry. „Už aj lekári používajú ako jediné výstižné slovo: kolaps,“ povedal bývalý minister zdravotníctva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Predseda vlády Heger a minister financií Matovič nedokončili ani tie rokovania, ktoré so zdravotníkmi začali. „Dohoda nebola dosiahnutá, ale ministrovi financií a premiérovi odpadlo od chuti,“ upozornil T. Drucker. Vláda pritom vôbec nezačala riešiť ambulantný sektor: ani platy sestier, ani náklady na prevádzky ambulancií spôsobené obrovským rastom cien energií.

Hrozí kolaps prvého kontaktu pacienta so zdravotníctvom

„Môže to znamenať, že nám skolabuje prvý kontakt pacienta so zdravotníctvom, a to už bude môže byť definitívne posledná rana slovenskému zdravotníctvu,“ zdôraznil T. Drucker. Podľa štúdie, ktorú si dalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva dostupnosť všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast klesne zo súčasnej kapacitnej priepustnosti 85 a 89 percent do troch rokov na 58 percent.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení apeloval na médiá, aj na posledných politikov zdravého rozumu, aby sa téme venovali. „Vytlačme z verejného priestoru hlúposti, nezmysly a celý ten verbálny smog z produkcie OĽaNO a posuňme do centra záujmu, do titulkov médií a do čela správ to, čo je dôležité pre zachovanie základných funkcií štátu,“ dodal T. Drucker.