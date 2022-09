Mimoriadne zdanenie ruskej ropy negatívne zasiahne všetky oblasti ekonomiky

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Mimoriadne zdanenie ruskej ropy, o ktorom by na septembrovej schôdzi mal rokovať parlament, zvýši ceny motorových palív nad úroveň priemeru EÚ. Zdanenie ruskej ropy negatívne zasiahne prakticky všetky oblasti ekonomiky, a to v čase, kedy sú už firmy a domácnosti i tak nútené čeliť extrémnym cenám plynu a elektrickej energie, upozornila v stredu Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Členom únie je aj rafinéria Slovnaft, ktorú by zdanenie pripravilo o časť ziskov.