Prešľap polície: Ukrajinským tigrom na úteku vystrašili Slovákov, teraz je vraj všetko inak!

BRATISLAVA/ULIČ - Počas uplynulého víkendu občanov na východe Slovenska zalarmovala informácia o možnej prítomnosti tigra v jednej z obcí pri ukrajinských hraniciach. Občania pracovali s informáciou, že by sa dokonca tento pôvodom ukrajinský tiger mohol pohybovať medzi ich domami a mali byť ostražití. Varovanie dokonca zverejnila aj samotná polícia, kedy už bolo zjavné, že situácia je vážna. Tá však dnes zásadne otočila a spomínaný tiger vraj nakoniec vôbec nebol na našom území, z čoho sa samotná informácia v zlomku sekundy zmenila na hoax! Ľudia sú tak právom nahnevaní.

Celý prípad sa začal v sobotu večer, keď sa na sociálnych sieťach začal zdieľať status z účtu obce Ulič, kde boli občania varovaní a vyzvaní k obozretnosti, keďže v blízkosti ich príbytkov sa môže pohybovať ukrajinský tiger, ktorý ušiel zo ZOO.

Ulič informáciu zverejnil presne o ôsmej večer v sobotu na sociálnej sieti a ľudí vyzval, aby akýkoľvek pohyb tigra hlásili polícii alebo starostovi.

Polícia informáciu o tigrovi ešte viac zviditeľnila

Nasledovalo nedeľné ráno, kedy sa celý prípad dostal do povedomia celej slovenskej verejnosti, najmä vďaka stránke slovenskej polície na Facebooku. Status je stále prístupný (v čase písania tohto článku, pozn. red.) a je neupravený, v pôvodnom znení. Polícia v statuse upozorňuje, že operačné stredisko v Sobranciach pracuje s informáciou z ukrajinskej strany o tom, že tiger skutočne z ukrajinskej ZOO unikol a pohybuje sa v blízkosti hranice. Obyvateľov tiež vyzvali k zvýšenej opatrnosti.

Dôveryhodnosť varovania podporila aj fotografia

Status si ešte predtým toto isté varovanie zavesila na svoje konto aj v rámci polície v Košickom kraji. Informáciu zverejnili spolu s fotografiou, ktorá vo verejnosti budila dojem reálne a aktuálne zaznamenanej snímky z fotopasce v lese pri obci Ulič. Niektorí sa preto právom obávali, že by sa v blízkosti ich bydliska mohlo skutočne pohybovať divoké a pre človeka mimoriadne nebezpečné zviera.

Žiadny tiger na Slovensko neušiel, fotografia pochádzala z Ukrajiny

Polícia až dnes, až dva dni po zverejnení varovania o možnom pohybe tigra pri východných hraniciach, spresnila, že fotka bola len ilustračná a vôbec nepochádzala z lesa pri obci Ulič. "Nakoľko informácia o spozorovaní tigra bola prijatá z ukrajinskej strany, Policajný zbor Slovenskej republiky bol požiadaný o súčinnosť iba v prípade, že výskyt zvieraťa bude zaznamenaný na území Slovenska, preto polícia SR miesto, odkiaľ malo zviera ujsť, či skutočne pochádza zo ZOO alebo od súkromného chovateľa, ďalej nepreverovala," spresňuje až dnes polícia. Tá už mimochodom príspevok o tigrovi z košickej stránky polície stiahla, no z celoštátnej stránky ešte stále nie.

Polícia dokonca ani nepreverovala skutočnosť, či spomínaná fotografia tigra je ilustračná alebo pochádza z fotopasce, prípadne, aká stará táto fotografia je. "Polícia Slovenskej republiky nikdy nepotvrdila, že výskyt tigra bol zaznamenaný aj na území Slovenska, navyše, ak by bolo zviera prekročilo štátnu hranicu so Slovenskom, jeho pohyb by bol zaznamenaný, pretože každý kúsok východnej hranice je prísne monitorovaný," uviedla na pravú mieru polícia po dvoch dňoch.

Ľudia zúria, prečo zdieľa polícia hoaxy?

Verejnosť z kontextu dnešného statusu polície usúdila, že celé varovanie z víkendu o možnom pohybe tigra bolo zbytočné a ľudia sa vlastne obávali zbytočne. Preto celý incident pochopili ako hoax a zúria, keďže aj polícia sa vo svojich prípadoch venuje hoaxom a ich vyvracaniu. "Kedy začnete vyšetrovať sami seba a tie, ktoré tu produkujete?" píšu nespokojní občania pod posledným, opravným statusom polície o údajnom uniknutom tigrovi.

Známy blogger poukázal na pôvod fotografie, má už vraj niekoľko mesiacov

O tom, odkiaľ vlastne pochádza pôvodná fotografia z údajnej fotopasce píše známy blogger Radovan Bránik v poslednom statuse. "Tiger, ktorý bol na Slovensku, na Slovensku nikdy nebol. Mal ujsť zo zoologickej záhrady, no neušiel. A fotografia, ktorá mala pochádzať z fotopasce umiestnenej v lese pri obci Ulič vznikla pred niekoľkými mesiacmi na krajnici cesty v ukrajinskom Zavosyne," píše Bránik. Ide o obec, ktorá je na ukrajinskom území v blízkosti našich hraníc.

"Tak nám namiesto Schrödingerovej mačky na Slovensku polícia poskytla celonárodný test Schrödingerovým tigrom. Link, ktorý mal byť zdrojom tej fotografie už samozrejme nefunguje. Zatiaľ nám však nepotrebovali oznámiť, že sa ľudia báli zbytočne," napísal ironicky Bránik s tým, že ide vraj o "slušný hoax".