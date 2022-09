Boj s energetickou krízou začína: RADÍME! Jednoduché triky ako doma ušetriť

Archívne VIDEO Vláda sa chce vyhnúť sporom pri realizácii všeobecného hospodárskeho záujmu: Mení preto legislatívu, tvrdí Galek

Neprekurujte miestnosti

V zime máme tendenciu zbytočne prekurovať miestnosti, aj keď to nie je potrebné. Podľa odborníkov by sa teploty v obývačke nemali presahovať 24 stupňov Celzia, v spálni by sme naopak mali mať chladnejšie, okolo 20 stupňov Celzia. "Chladnejšie prostredie má totiž pozitívny vplyv na regeneráciu organizmu počas noci a celkové posilnenie imunity. Teplota tela spánkom prirodzene klesá, spomaľuje sa činnosť mozgu aj srdcová frekvencia, preto je pre ľudský organizmus prirodzené spať v chladnejšej miestnosti. Váš oddych tak bude kvalitnejší aj pokojnejší," upozorňuje Stredoslovenská energetika.

Galéria fotiek (6) Zdroj: thinkstockphotos.com

V detskej izbe by malo byť okolo 22 stupňov Celzia, v kúpeľni 22 až 24 stupňov Celzia. Chladnejšie by malo byť v kuchyni, ak je však spojená s obývačkou a práve nevaríte a nemáte zapnuté spotrebiče, malo by byť v tejto miestnosti zhruba 22 stupňov Celzia. Naopak, vo vstupnej hale či chodbe by malo byť maximálne 20 stupňov Celzia. Odborníci rovnako radia, že v miestnostiach, ktoré zvyčajne nevyužívame, by sme mali uvažovať nad vypnutím kúrenia, napríklad v hosťovskej izbe.

Efektívne využívanie energie

Tí, ktorí kúria elektrinou a nie plynovým kotlom, najviac ušetria pri využívaní dvojtarifnej sadzbe. Sadzba je rozdelená na dve tarify, a to na dennú a nočnú, ktorá je výhodnejšia. Poskytovatelia elektriny ju využívajú pri spotrebičoch s vyššou spotrebou, pričom pásmo nízkej tarify poskytujú zvyčajne na 8 hodín.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Okrem toho, bojler by sa nemal prehrievať a mali by sme využívať menšie množstvo teplej vody. Tým pádom by sa ohrievalo menšie množstvo vody, čo by znamenalo menej platenia. Ľudia by radšej, ako kúpeľ mali využívať sprchovanie.

Rovnako by ste pred radiátormi v prípade, ak nevyužívate podlahové kúrenie, nemali mať žiaden nábytok, ale mal by byť pred nimi voľný priestor. Ak totiž je tok tepla blokovaný nejakou prekážkou, tým dlhšie trvá vykúrenie miestnosti, a to aj stojí viac peňazí.

Galéria fotiek (6) Zdroj: gettyimages.com

Problémy s izoláciou

Rovnako by ste mohli ušetriť, ak by ste investovali do kvalitnejších okien. Napríklad, dvojité sklo vie nielen eliminovať riziko úniku tepla, ale rovnako efektívne aj zabraňuje hluku vonkajšieho prostredia. Rovnako býva problém aj zle utesnená predpríprava na krb. Aby ste tomu zabránili, vyplňte priestor medzi obytným priestorom a komínom tak, aby teplo neunikalo. V prípade, ak by ste ale komín spojazdnili, nezabudnite zátku predtým vybrať. V prípade rodinného domu by mala byť dostatočne hrubá izolácia medzi prízemím a podkrovím domu. Odborníci odporúčajú aspoň 30-centimetrovú izoláciu. Tiež by sme mali utesniť aj všetky medzery, cez ktoré uniká teplo - ako sú napríklad medzery pri dverách, či v tesnení okien.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Tie domácnosti, ktoré využívajú teplo krbu, by mohli ušetriť aj ďalším spôsobom. Tým je využitie vložky, ktorá by bola napojená na bojler a tým ohrievala aj vodu.

Využívajte elektrinu rozumne

Pomôcť ušetriť nejaké euro by mohlo aj ekologické myslenie. Napríklad, je zbytočné nabíjať telefón celú noc, keď na to stačí o polovicu nižší čas. Rovnako by sme nemali mať v stálom prúde aj spotrebiče, ktoré sú aktuálne v stand-by režime. Aby sme ušetrili čo najviac, mali by sme zo zástrčiek vypnúť všetky spotrebiče, ktoré nepoužívame na denne báze. Odborníci tiež radia zaobstarať si inteligentné zástrčky s časovačom, kde by sa dalo nastaviť presný čas, kedy majú dodávať do spotrebičov prúd.

Perte na nižších teplotách a nepreplňujte chladničku

Odborníci rovnako odporúčajú prať bielizeň na nižších teplotách a farebne odlíšiť oblečenie, ktoré smeruje do práčky. Od veci nie je ani nákup a využívanie kvalitných pracích prostriedkov, ktoré sú vysoko účinné aj na nižších teplotách. Ľudia by praní mali aj myslieť viac na ekológiu - radšej ušetriť jeden prací cyklus a nedávať prať málo vecí, ale radšej viac a menej často.

Galéria fotiek (6) Zdroj: gettyimages.com

Opačný princíp platí v prípade chladničky. Odborníci radia, aby bola naplnená maximálne na 75 percent kapacity. Ak je totiž naplnená do prasknutia, spotrebuje viac energie na to, aby udržala požadovanú teplotu vo vnútri. Do chladničky by sme nemali vkladať horúce či teplé potraviny, ktoré by rovnako zvýšili spotrebu energie.

Ušetriť vieme aj pravidelným odmrazovaním tých mrazničiek, ktoré nefungujú ako no-frost. Tie totiž pri pravidelnom otváraní vytvárajú vrstvy ľadu, ktoré zvyšujú spotrebu energie a tým pádom je ich prevádzka drahšia. „Na každý jeden milimeter ľadu navyše vo vašej mrazničke je potrebných o 10 percent elektriny navyše, aby vôbec fungovala správne. Odmrazujte preto svoju mrazničku čo najviac a čo najčastejšie,“ upozornil na sociálnej sieti Tiktok používateľ Yascaoimhin.

Ekologickí by sme mali byť aj pri umývaní riadu. Je známe, že umývačky riadu nielen spotrebujú menej vody, ale sú aj úspornejšie z hľadiska elektriny.