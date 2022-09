Rokovanie VLÁDY: Na stole sú vysoké ceny energií! Matovič je späť, Sulík v demisii a kríza v slepej uličke

Pred rokovaním vlády sa k situácii vyjadril minister práce Milan Krajniak aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Aktualizované 10:32 Opatrenia by mali byť rozdelené do troch častí. "Riešenia pre domácností, pre podnikateľov a riešenia, ktoré pomôžu všetkým," uviedol. Na ministerstve zároveň predstavili návrh na zastropovanie cien elektriny a plynu v prípade núdzového stavu. Ten môže byť vyhlásený nielen vtedy, keď bude energií nedostatok, ale aj keď budú prehnane drahé.

Aktualizované 10:30 Ministerstvo hospodárstva predložilo súbor opatrení v boji proti energetickej kríze. Týka sa to domácností aj podnikateľov. "Ešte v stredu sa uskutočnilo stretnutie všetkých rezortov, ktorých sa to týka. Bohužiaľ, jediné ministerstvo, ktoré neprišlo, je ministerstvo financií," povedal Galek.

Aktualizované 10:15 Krajniak ku kríze v koalícii

Hnutie Sme rodina preferuje, aby sa SaS a OĽaNO nejako dohodli. "Keď sa dohodnú alebo nedohodnú, tak povieme, čo si myslíme, že sú naše priority, ktoré musí vláda okamžite riešiť. Okrem bežnej inflačnej pomoci je to určite zastropovanie cien energií a exekučná amnestia," uviedol Krajniak. "Nech to skončí, tak alebo onak." Ceny by sa mali zastropovať aj pre firmy, aj pre domácnosti.

Aktualizované 10:11 Či chce Sme rodina rezort hospodárstva, nepovedal. Hnutie čaká na koniec krízy a na to, ako sa SaS rozhodne. "Je mi jedno, politicky, kto bude na ministerstve hospodárstva," uviedol. "Niektorí kolegovia hovoria, že sa na nás rúti 50-metrové cunami a my riešime, či máme dobré pláštenky a dáždniky."

Aktualizované 10:10 "Potrebujeme vedieť, ako zastropujeme ceny energií, nie ako poskytneme pár eur kompenzáciu. Od toho závisí aj to, ako prežijeme túto zimu v porovnaní s ostatnými štátmi," uviedol. "Rútime sa do problémov, to je priorita, ktorú treba riešiť. Mňa mrzí, že niektorí kolegovia strávili leto tým, že riešili politické veci," dodal.

Aktualizované 10:07 Podľa Krjaniaka nejde o to, či riešenia prejdú, ale či sú dostatočné. "Myslím si, že to, čo sme doteraz mali na stole, je ako keď si dáte paralen, keď máte zápal pľúc. Neuškodí to, ale nemôžete si od toho sľubovať, že na druhý deň vstanete z postele. Kolegovia to mali dopracovať a verím, že to dopracovali. Nie je podstatné, či riešenie prijmeme dnes, alebo zajtra," povedal Krajniak a pripomenul, že o týždeň bude mimoriadne rokovanie na úrovni EÚ.

Aktualizované 10:05 "Existuje nemecké príslovie "radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca". Toto potrebujeme riešiť a nie to, či sa SaS-ka rozhodne tak alebo onak. Nech sa už rozhodne," povedal minister práce.

Aktualizované 10:00 "Neexistuje, že sa tu pol roka pozeráme na to, ako časť špekulantov, obchodníkov s energiami a bánk bohatla na tom, že na Slovensku vyrábame elektrinu za 20 - 40 eur za megawatt a potom sa vracia na Slovensko za 500 eur a potom to platia firmy a domácnosti. Toto sa musí skončiť," povedal Krajniak.

Rokovanie vlády a kríza

Vláda rokovala aj v stredu, kedy vypršalo ultimátum strany SaS. Ešte pred rokovaním sa však pre pult postavil premiér Eduard Heger spolu s ministrami za OĽaNO a predstavili desať podmienok, ktoré ak SaS odsúhlasí, prijme Igor Matovič ponuku Richarda Sulíka a spoločne odídu do parlamentu. Sulík podal demisiu, čím podľa jeho slov splnil jednu z podmienok Matoviča a o podmienkach je strana SaS ochotná rokovať až vtedy, keď Matovič odstúpi.

Matovič je ochotný odísť, až keď SaS schváli desať podmienok. „SaS je rovnaké ohrozenie slovenskej demokracie a demokratických princípov ako strana Smer,“ vyhlásil Matovič vo chvíli, keď sa ho novinári opakovane pýtali na to, či existuje šanca, že vyhovie Sulíkovej strane a podá do pondelka demisiu. Zatiaľ to teda stále nevyzerá na záchranu štvorkoalície. Najmä keď väčšina bodov, ktoré OĽaNO predložili, bolo dôvodom, prečo SaS v prvom rade koalíciu opustila.