Kandidatúru na post primátora Liptovského Mikuláša ohlásil Tomáš Martaus

Situáciu v komunálnej politike v Liptovskom Mikuláši Martaus označil ako "nie dobrú". Mesto je podľa jeho slov polarizované. "Sme svedkami mnohých škriepok a zákopovej vojny. Tá vojna tu je už dlho a jej obeťami sú obyvatelia mesta. Som presvedčený, že nech vyhrá ktorákoľvek z týchto strán, vojna bude pokračovať ďalej. Rozhodol som sa preto svojou kandidatúrou poskytnúť alternatívu týmto škriepkam a ponúknuť cestu ako ďalej," uviedol.

Zároveň podotkol, že jeho cieľom je vytvoriť vo verejnom priestore produktívnu atmosféru, ktorá dá príležitosť každému, kto to robí dobre. Tým, ktorí do svojho povolania dali srdce a rozum. "Bol by som rád, keby mesto Liptovský Mikuláš bolo skutočne mesto pre všetkých. Tak, ako to má stanovené vo svojom logu," doplnil Martaus.

Štvrtý kandidát na primátorskú stoličku

Martaus je v poradí štvrtým kandidátom na primátorskú stoličku v Liptovskom Mikuláši. Okrem neho sa o tento post uchádzajú súčasný primátor mesta Ján Blcháč, mestská poslankyňa Lucia Cukerová a bývalý brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Laco.