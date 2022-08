Možnosť voliť bude mať v tohtoročných voľbách obmedzený počet väzňov

Právo voliť má obvinený alebo odsúdený, ktorého miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého sa nachádza vo väzení alebo väzbe. "Najneskôr v deň konania volieb musí aj väznená osoba dovŕšiť 18 rokov veku a nemať prekážku práva voliť," priblížila Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou ZVJS.

Príslušný ústav podľa jej slov zabezpečí, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb a aby boli najneskôr desať kalendárnych dní predo dňom ich konania poučení o spôsobe a práve voliť.

"V prípade, že sa v ústave nachádza väznená osoba, ktorá prejavila záujem voliť a väzbu alebo trest odňatia slobody vykonáva v okrsku príslušnom jej trvalému bydlisku, riaditeľ ústavu, v dostatočnom časovom predstihu pred dňom konania volieb, dohodne s primátorom mesta alebo starostom mestskej časti, v územnom obvode ktorého sa nachádza ústav, a následne s príslušnou okrskovou volebnou komisiou podmienky a čas vykonania hlasovania obvinených a odsúdených do prenosnej volebnej schránky," doplnila.

ZVJS aktuálne nedisponuje zoznamom väznených osôb, ktoré sa zúčastnia na voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí i orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.