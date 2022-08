Ľudia si ich zvolili, aby vládli, nie aby sa sa hašterili: Tvrdí Majerský o koaličnej kríze

BRATISLAVA - Ak situácia v koalícii dopadne tak, ako to lídri vládnych strán komunikovali po piatkovom (26. 8.) rokovaní, pôjde o obrovské zlyhanie s tvrdými dosahmi na krajinu. Upozornil na to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský.

"Dva mesiace sa vládna štvorka zaoberá vlastnými problémami a zanedbáva to podstatné – vládnutie. Na to si ich však ľudia zvolili, aby vládli, nie aby sa hašterili," poznamenal Majerský. Dodal, že KDH počká do stredy (31. 8.), keď uplynie ultimátum SaS, a následne sa hnutie so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou k situácii vyjadrí.

Predstavitelia vládnych strán sa v piatok po tretí raz zišli na rokovaní o riešení vládnej krízy. Líder SaS Richard Sulík po stretnutí vyhlásil, že ich požiadavka na odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená, preto ich ministri podajú demisiu najbližšiu stredu po rokovaní vlády.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) i strana Za ľudí napriek tomu deklarovali, že sa budú do poslednej chvíle usilovať o zachovanie štvorkoalície. Pripravujú sa však aj na scenár, že SaS odíde. Šéf parlamentu a Sme rodina Boris Kollár nevidí zmysel pokračovať v menšinovej vláde, ak by bola nefunkčná. Ak štát nebude vedieť pomôcť ľuďom, treba podľa neho predčasné voľby.