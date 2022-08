O post primátora Sobraniec sa bude uchádzať aj Marián Sejna

Sobrance podľa Sejnu potrebujú zmenu, investície a rozvoj. "Sobrance sú miestom, kde žijem, mám tu rodinu, priateľov. Celý život som sa pohyboval v tomto okrese. Roky ubiehajú a ako zodpovedný človek chcem pozitívne ovplyvniť miesto, kde žijem," povedal. Chce byť primátorom, ktorý bude ľudí spájať a ponúkať konštruktívne riešenia naprieč politickým spektrom.

Do Sobraniec chce priniesť pokoj

"Naučil som sa, že lepšie ako kritizovať, je prísť s lepším návrhom. Chcem do Sobraniec priniesť pokoj a istotu pre obyvateľov. Jednou z mojich priorít bude dosiahnuť, aby ľudia neodchádzali a zostali žiť v našom meste, aby neopúšťali svoje rodiny kvôli práci v zahraničí, či na západe Slovenska, ale aby zostali doma s rodinami," uviedol s tým, že na to potrebujú prácu, bývanie, zdravé a transparentné mesto, kde bude kultúra, šport, kvalitné školy a škôlky.

Podľa Lukáča je Sejna zároveň jediným kandidátom strany Hlas-SD do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za okres Sobrance. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.